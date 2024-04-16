الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

1.17 مليون زائر للبترا العام الماضي معظمهم أجانب

البترا - (أرشيفية)
البترا - (أرشيفية)
قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات، إنّ المخالفات المرتكبة في الموقع الأثري للبترا هددت بإزالته من قائمة مواقع التراث العالمي.اضافة اعلان

وأضاف البريزات خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "سيادة القانون والتنمية، نحو التحول المستدام في البترا"، أن عدد زوار مدينة البترا الأثرية منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي قرابة 1.17 مليون زائر، حيث إنّ 86% منهم أجانب؛ أي غير أردنيين وغير عرب.

ونقلا عن قناة "المملكة"، بلغ عدد المنشآت الفندقية في إقليم البترا 77 فندقا، تُشغل قرابة 3700 غرفة فندقية، حيث إنّ عدد موظفين القطاع السياحي في البترا قرابة 1737 عامل وعاملة أغلبهم من الذكور.

وأضاف البريزات أن إيرادات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العام الماضي قرابة 29 مليون دينار منها 10.5 مليون دينار تذهب لوزارة المالية ومليون دينار لوزارة المياه والري.

وبين أن سلطة إقليم البترا 11 رقما ضريبيا مميزا العام الماضي بقيمة 31 مليون دينار، حيث تساهم البترا في الدخل السياحي بقرابة مليار دولار سنويا، مرجحا في حال بقاء الوضع على ما هي عليه بدون إضافات؛ قد تصل إلى 2.650 مليار دولار في العام 2033 أي خلال 10 سنوات.

وأشار البريزات إلى أن سلطة إقليم البترا حصلت على رسالة نوايا من الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية بمبلغ قرابة 15 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية التنمية المستدامة والخضراء في منطقة البترا، كما يوجد برنامج مشترك مع جايكا اليابانية.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تطوير عدد كبير من المسارات سواء المسارات الموجودة داخل الموقع الأثري أو مسارات جديدة، وقرابة 25 مسارا الان يتم العمل عليهم منهم 3 مسارات في مناطق لم تكن فيها استثمارات سياحية اطلاقا مثل منطقة اللاغة جنوب مدينة البترا.
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