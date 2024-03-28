الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
عمان- انتهت أمس المهلة الثانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الاشتراك ودفع الرسوم في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2024، لكل الفروع الأكاديمية والمهنية، بحسب ناطقها الإعلامي أحمد المساعفة.اضافة اعلان
وكانت"التربية" أعلنت مؤخرا عن تمديد فترة تقديم الطلبات ليومين إضافين، والتي انتهت أمس، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التقدم للاشتراك في الامتحان خلال الفترة التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وانتهت في 21 آذار (مارس) الماضي.
وقال المساعفة، إن هذه المهلة كانت الفرصة الأخيرة لتقديم طلبات الاشتراك بالدورة الأساسية لـ"التوجيهي"، حتى يتسنى لـ"التربية" استكمال التحضير واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقده.
وأضاف ان العدد الإجمالي لمن تقدموا بطلبات للاشتراك بـ"التوجيهي سيتضح بعد حصر الإعداد من مديريات التربية والتعليم، كون التسجيل للطلبة النظاميين جرى عبر مدارسهم، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد في مديريات التربية".
وتابع المساعفة، أن التسجيل شمل كل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان، بما فيهم النظاميون، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح أو من يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.
ولفت المساعفة الى أن الوزارة أعلنت اول من أمس عن برنامج  (التوجيهي) 2024 للفروع الأكاديمية والمهنية، بحيث ستنطلق أولى جلساته في 25 حزيران (يونيو) المقبل، وتنتهي في 15 تموز (يوليو) المقبل.
وأشار المساعفة إلى أن الطلبة سيمتحنون في أولى الجلسات بالتربية الإسلامية، لافتا الى أن هذه الجلسة بحسب الجدول، ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، مبينا أن جدول الامتحان تخللته فواصل زمنية مناسبة، تتراوح بين يوم ويومين، فسيكون أمام الطلبة برهة وقت بين امتحان وآخر.
وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة قال في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن طبيعة الامتحان في دورتها المقبلة لن تتغير عما كانت عليه في الدورات الامتحانية السابقة، لافتا إلى أن الورقة الامتحانية في بعض المباحث ستقتصر على الأسئلة الموضوعية في حين أن بعض الأوراق في عدد من المباحث ستجمع بين الأسئلة المقالية والموضوعية معا.
وأكد شحادة أن ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة المقبلة أيضا، موضحا أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها القاضي باحتساب العلامة الأحدث لكل متقدم لـ"التوجيهي" لإعادة مبحث أو أكثر من مشتركي رفع المعدل ممن يحق لهم الالتحاق بالجامعات.
ولفت شحادة إلى أن الوزارة ماضية بتطبيق قرارها المتعلق بالسماح للمشتركين باستخدام الآلة الحاسبة التي ستوفرها، لتستخدم في المباحث التي تتطلب ذلك، منوها إلى إن المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).
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