انخفاض على درجات الحرارة.. وزخات مطر في الجنوب

اضافة اعلان

يطرأ اليوم، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غير مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الجنوب، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، فيطرأ غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع مع ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في الجنوب، وتكون الرياح جنوبية غريبة معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.وتبقى الأجواء بعد غد، غير مستقرة وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة ، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.الى ذلك، حذرت مديرية الأمن العام، من حوادث الغرق الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من البعض، أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.ويكمن خطر هذه الحوادث في أن نتائجها المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة، بحسب المديرية.وأشارت إلى أنها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكل مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها؛ مما قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع، فضلاً عن التعامل المناسب مع أي حادث غرق قد يقع لا قدّر الله.وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة إتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية التي تحد من وقوع حوادث الغرق، بالإضافة إلى تجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية، وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم، وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.كم دعت المديرية، المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.وحذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد ظهر اليوم لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.كما دعت السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية، أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.-(بترا)