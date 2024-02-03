تعديل أنظمة الجمعيات لتتواءم مع المعايير الدولية

عبد الله الربيحات

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عمان- كشف مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن المؤسسة مستمرة ضمن خطة محددة وسقف زمني بتنفيذ أبرز مخرجات إستراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني واستحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية.وأضاف أن المؤسسة مستمرة كذلك بالتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني؛ للوصول إلى حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة معتمدة على الذات، تراعي المبادئ والقيم التعاونية العالمية، وتساهم بفاعلية في التنمية المستدامة للمجتمع.وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني عبر إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله للجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها، لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع.وتابع: "وفرت المؤسسة التعاونية الأردنية دعماً مالياً من جهات مانحة دولية ومحلية لـ(48) تعاونية من مختلف المحافظات بقيمة إجمالية بلغت (1.864) مليون دينار عام 2023، لتنفيذ مشاريع تنموية، وإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والاقتصادية والاستثمارية، والتي ساهمت بدورها بتوفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي".وبين أنه في الوقت الذي حصلت فيه 40 تعاونية على (1.539) مليون دينار كمنحٍ ماليةٍ من منظمات وهيئات دولية، وجهاتٍ رسميةٍ محليةٍ العام الماضي، قدم برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) في وزارة البيئة دعماً ماليا، بقيمة 265 ألف دينار لـ(4) تعاونيات في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية، المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.وأضاف، عملت المؤسسة على تيسير حصول (4) تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألف دينار من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)؛ وذلك لإنتاج خلطاتٍ علفية.وحول واقع القطاع التعاوني بالاستناد لمؤشراتٍ رقميةٍ، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية 1477 تعاونية عام 2023، منها 348 زراعية تشكل ما نسبته 24 %، و77 جمعية نسائية بنسبة 5 %، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضو، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسمية، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.وقال: بلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي ولغاية نهاية الشهر الماضي، عبر محطتي الإكثار في محافظتي إربد ومادبا ومركز بيع الكرك نحو 3159 طناً من بذار القمح والشعير، بقيمة إجمالية (1.418) مليون دينار، فيما بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار (316) ألف دينار، وبواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.وعلى الصعيد المالي، أكد الشلبي أن المؤسسة حولت وفرا ماليا مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.وعلى المستوى القانوني، قامت المؤسسة بصياغة وإعداد (11) اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، إضافةً لتسجيل 31 جمعية تعاونية جديدة منها 4 نسائية، وتصفية 34 متعثرة، وإلغاء30 غير فاعلة، والمساعدة في تعديل أنظمة 22 لتطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.واستعرض الشبلي تعزيز شراكات المؤسسة، دولياً ومحلياً، عبر إبرام 7 اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) لاستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواقها، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات، مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بالشكل الذي يُعلي من قيمتها التسويقية، عبر عقد وتنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ علمية ومؤتمرات وورش عملٍ مشتركة تسلط الضوء على أحدث مستجدات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، وكذلك مع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة، والقطاع التعاوني بمقدار5 % على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريوس والماجستير بالإضافة للخصم المعتمد من مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء بتدريب نحو 30 مهندساً زراعياً حديث التخرج.كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية "منصة خير" لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.