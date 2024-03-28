الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير دولي: الأردن ساهم بتعزيز "حوكمة اللجوء"

عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)
عمال بناء في إحدى الورش-(أرشيفية)
 أشاد تقرير دولي صدر مؤخراً حول سياسات الدول تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء، بسياسة الأردن نحو اللاجئين السوريين في سوق العمل، اذ "فتحت سوق العمل لديها أمام السوريين"، على عكس  دول أخرى تستضيف أعدادًا ضخمة من ملتمسي الحماية سواء في المنطقة أو في بقية أنحاء العالم، دون أن تفتح لهم أسواق العمل.اضافة اعلان
واعتبر التقرير، أنّ قدرة اللاجئين على التقدم بطلب استصدار تصاريح عمل بموجب "ميثاق الأردن"، في ظل التمويل الضعيف الموجه للاجئين يمثل جانبا إيجابيا لحوكمة اللجوء في الأردن. مؤكدا أنّ حجم الاحتياجات لدى ملتمسي اللجوء والحماية واللاجئين، يفوق التمويل والدعم المتاح لهم إلى حد كبير، خاصة في السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أنّ سياسات متعلقة باللاجئين ما تزال غير واضحة وتحتاج لإصلاحات، ملمحاً إلى أنّ هناك تمييزا نحو اللاجئين السوريين، مقابل اللاجئين من جنسيات أخرى. داعيا لضرورة تطبيق "نهج اللاجئ الواحد" على نطاق أوسع وأعمق، خاصة وأنّه يركز على الاحتياجات بدلاً من الجنسية، مع الإشارة إلى أنّ هناك تقدما محرزا لتحقيق الهدف، لكنه "ما يزال هناك الكثير الذي يتعين فعله"، خاصة للعراقيين والسودانيين واليمنيين.
التقرير الذي صدر عن "مشروع الحوكمة العالمية للجوء ودور الاتحاد الاوروبي فيها ASILE"، بين أن الحصول على صفة اللاجئ أو ملتمس اللجوء في الأردن، وحتى الصيغ المشابهة الأخرى لطالبي الحماية، يعتمد إلى حد كبير على جنسية الشخص، الملتمس للحماية الدولية: ففي حين خضع السوريون ممن وصلوا للأردن لنظام اعتراف شكلي، وأصبح يشار إليهم على نطاق واسع بأنهم "لاجئون سوريون"، وحجب الوصول إلى نظام اللجوء فعليا عن الجنسيات الأخرى، كالعراقيين والسودانيين واليمنيين منذ مطلع عام 2019، أما القادرين على التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتظل غالبيتهم العظمى، ملتمسين للجوء، ما لم ينظر بإعادة توطينهم؛ وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات لتحديد وضعهم كلاجئين.
وقال مع أن عمل المفوضية ووجودها في الدولة يستندان رسميًا على مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة، لكن التغييرات في سياسة الحكومة "أبطلت من الناحية العملية" عناصر كثيرة من هذه المذكرة.
وفي الوقت ذاته، شكلت التغييرات في سياسات المفوضية المتعلقة بـ"النهج الجديد" لتحديد وضع اللاجئ، إلى حد كبير ملامح عملها في الأردن. إذ أشار التقرير إلى أنّ سياسات الحكومة صارت تسمح للسوريين بالبقاء مسجلين كملتمسي لجوء والحصول على تصاريح عمل. ومع ذلك، لا يمكن لأي ملتمس حماية من أي جنسية أخرى التمتع إلا بوضع واحد فقط من هذين الوضعين.
وفي ظل هذا السياق الذي يتسم بندرة الموارد والاحتياجات الهائلة، توظف وكالات إنسانية بصورة متزايدة تقييمات مختلفة لـ"الضعف"؛ إذ تستفيد منها في فهم طبيعة احتياجات السكان الذين يعملون معهم، وتوزيع التمويل والموارد، والضغط على الدول المانحة، وفي بعض الحالات المساعدة بعملية تحديد المرشحين الإعادة التوطين. وكثيرا ما تكون هذه التقييمات ذات طبيعة كمية وواسعة النطاق، وفي الوقت ذاته تراعي عدة عوامل، وتركز في الغالب على الضعف الاقتصادي والاجتماعي.
على أنّ هذه التقييمات- وفقاً للتقرير- تخلط، وفيها التباس بين مفهوم الضعف والفقر، وحتى مع الدور المحوري المتزايد الذي يسهم به مفهوم الضعف وتقييماته في حوكمة اللجوء، تبقى أوجه فهم الضعف متنوعة ومحط خلاف، خاصة أنّه لا يوجد  مصطلح مكافئ في اللغة العربية  للتعبير عن فكرة الضعف.
على صعيد آخر، لا شك أن قدرة اللاجئين على التقدم بطلب استصدار تصاريح عمل بموجب ميثاق الأردن في ظل هذا السياق الذي يتسم بالاحتياج الشديد، تمثل جانبا إيجابيا لحوكمة اللجوء، خاصة أن قرار الأردن بفتح سوق العمل لديها أمام السوريين يتناقض تماماً مع قرارات حكومات أخرى تستضيف أعدادا ضخمة من ملتمسي الحماية، سواء في المنطقة أو ببقية أنحاء العالم، مؤكدا التقرير على أنّ "حكومة الأردن تستحق الإشادة لهذا."
وقال التقرير، إنّ "الميثاق" أسفر عن بعض التحسينات في المركز القانوني والظروف المادية للسوريين، وصدور أكثر من 320 ألف تصريح عمل، لكن ما يزال هناك "تحديات جسام يواجهها تطبيقه"، حتى مع الدعم الحكومي والتمويل الدولي، فـ"الإصلاحات ستستغرق وقتاً".
ومن بين التحديات التي لاقاها الميثاق، التركيز على زيادة أعداد تصاريح العمل "وهي تختلف عن أعداد الأشخاص العاملين"، وعدم القدرة على الحصول على العمل اللائق، والنقص النسبي في أعداد التصاريح المصدرة للسوريات (خصوصا في الأعوام الأولى)، إضافة للإجراءات البيروقراطية المكلفة لتسجيل الأنشطة التجارية.
وانتقد التقرير "استبعاد ملتمسي الحماية من الجنسيات الأخرى من الميثاق"، بحيث اعتبر ذلك من عيوبه. لافتا إلى أنّ  جائحة كورونا وانعكاساتها، جعلت من الإصلاحات في هذا الجانب أصعب خاصة أنّها أدّت لارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين.
وقال التقرير، إنّه على المستوى الأساسي، أصبح ميثاق الأردن، إلى حد كبير، برنامجا لإضفاء الصبغة الرسمية على سوق العمل وتحديداً بشأن العمال السوريين عبر إصدار تصاريح العمل التي أصبحت هدفا جوهريا للدول المانحة.
وقد أسفر هذا التركيز -وفقاً للتقرير - عن إضفاء صبغة رسمية على تصاريح العمل، وبأنه حل محل الهدف الأهم والأساسي، المتمثل بالحصول على العمل اللائق، والذي كان من المتصور في البداية، أن يكون أكثر جوهرية بكثير للميثاق وبرامجه.
وأكد ضرورة اجراء إصلاحات في هذا المجال، مع الإشارة إلى أنّ الإصلاحات من هذا النوع تستغرق وقتا طويلاً وتتطلب تمويلا كافيا. فيما من الضروري الاستفادة من التجارب السابقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محكمة العدل الدولية

الأردن يرحب بقرار "العدل الدولية" إصدار تدابير احترازية ضد إسرائيل

منذ 29 دقيقة
وزارة العمل - (أرشيفية)

13 % من العمال المهنيين مسجلون في الضمان منذ بداية العام

منذ 36 دقيقة
وزارة التربية والتعليم

انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي"

منذ 37 دقيقة
مدينة عمّان

أجواء دافئة في أغلب المناطق

منذ 38 دقيقة
مؤسسة ولي العهد

مؤسسة ولي العهد: ختام برنامج "شباب قيادي في الأردن"

منذ 38 دقيقة
وزارة التنمية الإجتماعية

"التنمية": عقوبات لمخالفي جمع التبرعات وفق القانون الجديد

منذ 40 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |27 آذار 2024
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
77777777777

العفو

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy
 
 