جرش.. ظهور "الجدري" على أوراق العنب يخيب آمال مزارعين بموسم جيد

صابرين الطعيمات

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جرش – تعرض مزارعو العنب في محافظة جرش لخيبة أمل بعد ظهور إصابات بآفة حلم العنب (جدري العنب (Eriophes vitis) على الأوراق وتعرضها للضرر قبل بدء قطافها بأيام قليلة، لا سيما وان هذا الموسم من أنشط المواسم الزراعية التي توفر لهم مصدر دخل وفرص عمل لمئات المتعطلين عن العمل.ويعتبر ظهور هذا المرض على أوراق العنب بمثابة صفعة للمزارعين الذين ينتظرون الموسم من عام إلى عام، لا سيما وأن أسعار أوراق العنب مرتفعة وذات جودة ومردود مالي جيد، وتسويقها سهل، وتغطي الى حد كبير تكاليف العمل الزراعي، وتوفر فرص عمل لمئات المتعطلين من خلال ما تحتاجه عمليات القطاف والتوضيب والتسويق إلى أيد عاملة.تقول المزارعة أم سراج العياصرة إنها بدأت بعلاج هذه الآفة التي بدأت بالظهور على مساحات واسعة من أشجار العنب في مزرعتها التي تزيد مساحتها على 7 دونمات.وبينت أنها كغيرها من مزارعي العنب، يعتمدون بشكل رئيس على الورق في تغطية تكاليف العمل، لا سيما وأن أسعار ثمار العنب متدنية سنويا لكثرة الإنتاج في جرش، في المقابل فإن أسعار الأوراق مرتفعة وتسويقها سهل وتشهد طلبا كبيرا في مختلف المحافظات.وبينت أنهم يحاولون بقدر الإمكان منع انتشار مرض جدري العنب إلى باقي الأشجار والسيطرة عليه بشكل سريع باستخدام المبيدات الحشرية والعلاجات الزراعية المناسبة لضمان الاستفادة من الموسم الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون أيام قليلة، خاصة وأن هذا المرض معد وينتقل بشكل سريع إلى كافة الأوراق والأشجار ويضطر المزارعون إلى اتلاف كل الأوراق المصابة والتخلص منها.وناشدت العياصرة وزارة الزراعة بضرورة توفير المبيدات الزراعية المناسبة في كافة محال بيع المستلزمات الزراعية، كون هذه المبيدات غير متوفرة وتشهد طلبا غير مسبوق وأسعاره مرتفعة نظرا للإقبال عليها وعدم توفر هذه المستلزمات الزراعية في مديرية الزراعة، فضلا عن اعتماد المزارعين على تجربتهم الشخصية في التصدي لهذه المخاطر الزراعية وعدم حصولهم على معلومات زراعية حديثة ومتطورة للتصدي لمثل هذا النوع من الآفات الزراعية والأمراض التي تصيب المزروعات في موسم قطافها.ويعتبر مرض حلم العنب أو ما يعرف "بالجدري" من الآفات التي بدأت بالظهور على أوراق العنب خاصة في الحدائق المنزلية، وتتغذى الأطوار المتحركة من الحَلَم على السطح السفلي للأوراق فتهيج الأنسجة المصابة وتظهر على الأوراق انتفاخات متورمة تشبه أورام الجدري تكون مقعرة من السطح السفلي ومحدبة من السطح العلوي، وينمو بداخل هذه الأورام شعر.ويتوقف مقدار الضرر على شدة الإصابة، حيث لا يسبب هذا الحلم في حدوث أي خسائر اقتصادية إذا كان عدد الأورام لا يتجاوز 20-30 ورم (انتفاخ) / ورقة أما في حالة زيادة عدد الأورام عن هذا الحد فيتوقف نمو الأوراق وتتساقط في وقت مبكر مما يؤثر على كمية ونوعية المنتج والأوراق المصابة لا تصلح للاستخدام في الطبخ ( ورق العنب) كما تؤدي الإصابة الشديدة إلى تلف قطوف العنب وجفافها.وطريقة المكافحة الآمنة تتمثل بإزالة الأوراق المصابة خاصة أثناء جمع الأوراق لاستخدامها في الطبخ ثم التخلص منها بعيدا عن شجيرات العنب، وفي حالة ظهور إصابة شديدة يلجأ لرش العنب بمبيد حلم متخصص مع ملاحظة عدم أكل الثمار مطلقاً قبل مرور 20 يوماً من تاريخ آخر رشة وكذلك عدم استخدام ورق العنب للأكل قبل انتهاء فترة الأمان لكل مبيد.بدروه، قال رئيس قسم الثروة النباتية في زراعة جرش المهندس هاني البكار إن مرض حلم العنب هو عبارة عن آفة تظهر على شكل حبوب على أوراق العنب وتختلف شدة الإصابة ما بين مزرعة وأخرى ويجب أن يتم مكافحتها في بدايتها لضمان عدم انتشارها إلى باقي الأشجار، لا سيما وأن موسم ورق العنب ما يزال في بدايته ومن الطبيعي ظهور مثل هذه الآفات بداية كل موسم زراعي ويمتلك المزارعون الخبرة الكافية في علاجها.وأوضح أن المرحلة الأولى في علاج الإصابات هي إزالة الأوراق المصابة وتنظيف الأشجار منها ومن ثم رشها بالمبيدات الزراعية المناسبة حسب التعليمات، لافتا إلى سهولة علاج الإصابة في بدايتها ويتم وقف انتشار الإصابة والتخلص منها نهائيا ومن الطبيعي ظهور هذه الإصابات نظرا للتغيرات المناخية وبدء موسم الربيع وظهور الآفات الزراعية التي تظهر في هذا الوقت.