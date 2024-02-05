سكة الحديد الحجازية

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منظر عام لسكة الحديد الحجازية، وهي تخترق مناطق عمان في منظر جميل، حيث تبدو السكة ما تزال متماسكة ولا يوجد بها أي ضرر. وشيدت السكة التي تصل إلى المدينة المنورة في العام 1900 أيام الدولة العثمانية، لنقل حجاج بيت الله.-(تصوير: امجد الطويل)