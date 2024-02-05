الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سكة الحديد الحجازية

تصوير: امجد الطويل
تصوير: امجد الطويل
  منظر عام لسكة الحديد الحجازية، وهي تخترق مناطق عمان في منظر جميل، حيث تبدو السكة ما تزال متماسكة ولا يوجد بها أي ضرر. وشيدت السكة التي تصل إلى المدينة المنورة في العام 1900 أيام الدولة العثمانية، لنقل حجاج بيت الله.-(تصوير: امجد الطويل)اضافة اعلان
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