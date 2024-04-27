السبت 27 نيسان 2024
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الداخلية العراقية تكشف تفاصيل اغتيال البلوغر أم فهد.. وهذا آخر ظهور لها

البلوجر أم فهد
البلوجر أم فهد

أصدرت وزارة الداخلية، العراقية بيانا توضيحا بشأن الأنباء المتداولة عن إلقاء القبض على قاتل البلوغر أم فهد في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشتبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، ومازالت التحقيقات مستمرة وفي بدايتها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية انها "شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد تدعى أم فهد

وأظهر تسجيل مصوّر التقطته كاميرات مراقبة، سائق دراجة نارية يترجل من دراجته ويتوجه صوب الضحية التي كانت تجلس داخل سيارتها المركونة أمام منزلها قبل أن يطلق عليها النار، في حين هربت فتاة أخرى كانت برفقتها ودخلت إلى المنزل.

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وأم فهد الملقبة بـ"المهرة" وأيضاً "الشيخة"، هي بلوغر عراقية تنحدر من محافظة البصرة جنوبي العراق، وهي من مواليد 1994 ومتزوجة مرتين.

وغالباً ما تثير مقاطع البلوغر أم فهد الجدل، كان آخرها شجارها مع بلوجر أخرى تدعى داليا نعيم.

 

آخر ظهور للبلوغر أم فهد قبل قتلها بساعات

قبل ساعات قليلة من مقتلها برصاص مجهول داخل سيارتها في العاصمة العراقية بغداد، وثق مقطع فيديو آخر ظهور للبلوجر العراقية الشهيرة "أم فهد" في حسابها على "سناب شات".


وظهرت "المهرة أم فهد" وهو اسمها في حسابها على تطبيق "سناب شات"، وهي تجلس في صالون تجميل تستعرض تصفيف شعرها على وقع أغانٍ عراقية، وتتفاعل مع الأغنية وتضحك وتبدو سعيدة لتكون آخر ابتسامة لها في الحياة قبل الرحيل.

 

 


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