الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الغروب بمدينة الفحيص

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
 منظر للحظات الغروب في منطقة الفحيص، حيث السماء تبدأ بإسدال ألوانها التي تسرّ الناظرين إليها بشفقها الجميل. وتعتبر منطقة الفحيص من الأماكن التي تشهد حراكا ثقافيا من خلال مهرجانها والذي يلتئم في الصيف من كل عام.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
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