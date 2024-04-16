الغروب بمدينة الفحيص

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منظر للحظات الغروب في منطقة الفحيص، حيث السماء تبدأ بإسدال ألوانها التي تسرّ الناظرين إليها بشفقها الجميل. وتعتبر منطقة الفحيص من الأماكن التي تشهد حراكا ثقافيا من خلال مهرجانها والذي يلتئم في الصيف من كل عام.-(تصوير: ساهر قدارة)