الحكومة تؤكد تعدد الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين الأردني

اضافة اعلان

وأكد الخرابشة خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية تتقاطع مع مسارات كالاستدامة والبيئة و البنية التحتية وغيرها.وأشار الخرابشة خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر والسفير السعودي لدى الأردن إلى أهمية قطاع التعدين في المرحلة الحالية وارتباطه بالطاقة وتنامي استهلاك المعادن الأساسية التي تدخل في صناعات الطاقة النظيفة المستقبلية، والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي المتسارع.وعول الخرابشة على أهمية العمل العربي المشترك لإنشاء استثمارات عربية مشتركة سعيا لاستغلال الفرص والإمكانات المتاحة عربيا، مبينا ضرورة تنسيق العمل بين البلدان العربية لاتخاذ قرارات من شأنها المساهمة في رسم الخريطة العالمية لإدارة الثروات المعدنية التي تمتلكها.وأشار الوزير الخرابشة إلى تعدد الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين الأردني وسعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستغلالها، ابتداء من توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عن المعادن في مناطق المملكة كافة، مشيرا إلى اهتمام رؤية التحديث الاقتصادي بالقطاع الذي صنفته ضمن محرك الصناعات عالية القيمة، والذي يهدف إلى تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة عبر رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العاليـة.من جانه، أكد الخريف على أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات استثمارية، والاتفاق على تشكيل فرق مشتركة لتفعيل عدد من المواضيع التي تمت مناقشتها بين الجانبين.واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الفني الموقعة بينهم في مجالات الجيولوجيا والتعدين من خلال تسمية نقاط اتصال لوضع خطة عمل تتضمن تفعيل مجالات الثروة المعدنية بما فيها الدراسات الجيوكيميائية المشتركة.وتأتي زيارة الوفد الرسمي السعودي برئاسة بن الخريف ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينفذها الوفد للمملكة بهدف بحث تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية، والتي يمتلك فيها الأردن خبرة كبيرة، مثل قطاع التعدين الذي يُعد عريقاً في الأردن وناشئاً في السعودية.