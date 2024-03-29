السبت.. بدء التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن

قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إن اكتمال التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن، جاء بعد جهود ومتابعة كبيرين، مؤكدًا أن التشغيل سيكون يوم غد السبت.

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وقال الوزير في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إنه بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن يوم غد السبت.

وأضاف: "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة، في محافظة الأنبار، والقريبة من الحدود الأردنية، بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل عصابات الإرهاب، إثر اجتياح المحافظة عام 2014".

وأوضح وزير الكهرباء، أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كم، داخل الأراضي العراقية + 6 كم داخل الأراضي الأردنية بجهد 132 كيلو فولت. وسيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تبلغ 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم، على أن تصل النتائج إلى 500 ميغاواط، مستقبلا، لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار غربي البلاد.

بدوره، أثنى عضو الحكومة المحلية عدنان الكبيسي في محافظة الأنبار غربي البلاد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومتان العراقية والأردنية، لاكتمال الخط الكهربائي بين البلدين، وإنهاء معاناة انقطاع الكهرباء.

وأكد الكبيسي لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المسؤولين الأردنيين أبدوا تعاونهم الكبير، منذ رسم الملامح الأولية للخط الكهربائي الذي سينهي معاناة المواطنين من أبناء الرطبة في محافظة الأنبار، بعد انقطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة.