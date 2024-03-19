الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب الإقبال الكبير.. قرب انتهاء استقبال طلبات أنظمة الخلايا الشمسية للمنازل

خلايا شمسية - (تعبيرية)
خلايا شمسية - (تعبيرية)
شهد برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي عن طريق البنوك والجمعيات بدعم 30 بالمئة مقدم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إقبالا كبيراً من المواطنين في محافظات المملكة كافة.اضافة اعلان

وأعلن صندوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن استقبال الطلبات للبرنامج عن طريق البنوك والجمعيات قد قارب على الانتهاء، نظرا للإقبال المتزايد على الخدمة، وأن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قد قاربت على الانتهاء وتبقى بعضا من النوافذ التمويلية، إذ يعمل الصندوق على تسريع إجراءات توقيع الاتفاقيات معها.

وعزا الصندوق قرب انتهاء البرنامج إضافة الى الإقبال الشديد من المواطنين، وأيضا الى السرعة في تنفيذ الإجراءات من قبل النوافذ التمويلية والجهات الشريكة، ما مكن الصندوق من تحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج واستنفاذ الموازنات المخصصة له خلال وقت قياسي.

كما أعلن الصندوق عن البدء بإجراءاته في صرف مطالبات الدعم كافة المقدم من قبله والبالغة قيمتها 30 بالمئة من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية الشروط والوثائق اللازمة.

وأكد الصندوق انه مستمر في تنفيذ البرنامج في مراحل أخرى مقبلة سيتم الإعلان عنها في حينه.

ولفت الصندوق إلى أنه مستمر حاليا في تقديم برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، وعبر منصة الشمول المبدئي https://Solarenergy.gov.jo ولا تغيير على إجراءات تقديم الخدمة.

وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول لعام 2023، متضمنا تقديم دعم مباشر للأسر الأردنية بنسبة 30 بالمئة من تكلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر. (بترا)
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