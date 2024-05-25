 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

2 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة التجارة العربية

سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)
سفينة شحن تجارية أثناء تفريغ حمولتها على رصيف الميناء بالعقبة-(الغد)

وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، إلى 1.966 مليار دينار، مقابل 1.797 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على معطيات إحصائية رسمية، نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 693 مليون دينار، مقابل 632 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لتتصدر بذلك قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية للمملكة لجهة الصادرات الوطنية بارتفاع نسبته 9.7 بالمئة.


وارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الربع الأول العام الحالي، وصولاً إلى 1.273 مليار دينار، مقارنة مع 1.165 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة.


ووفقًا للمعطيات الإحصائية، فقد بلغ عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، حوالي 580 مليون دينار، مقارنة مع نحو 533 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


واحتلت العراق المرتبة الأولى على سلم الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من هذا العام لتبلغ 177 مليون دينار، مقابل 109 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 62.4 بالمئة، تلتها السعودية بقيمة 197 مليون دينار، وثم الإمارات بقيمة 64 مليون دينار.


وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية حوالي 729 مليون دينار، مقابل 653 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 11.6 بالمئة، تلتها الإمارات بحوالي 195 مليون دينار.


وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.-(بترا)

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