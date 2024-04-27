السبت 27 نيسان 2024
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الأشغال: صيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جسر الاتحاد قريبا

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الطريق الصحراوي


تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام المقبلة لبدء الأعمال بمشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة القويرة الى جسر الاتحاد.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، التي كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي كانت الوزارة قد أنهت العمل فيه أواخر العام الماضي.

وأضاف أن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي وأساسي يعتبر أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والقطاع السياحي، من خلال ربط العاصمة عمان وكافة المحافظات بميناء العقبة.

ولفت أبو السمن إلى أن الوزارة وضعت أجزاء أخرى من هذا الطريق على سلم أولوياتها لتنفيذ أعمال صيانة لضمان ديمومة الطريق والحفاظ عليه، حيث من المنتظر الاعلان عن العمل على مقاطع أخرى من الطريق الصحراوي قريبا.

ويقع المشروع على امتداد الطريق الصحراوي نحو مدينة العقبة بطول 20 كلم تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.

وتشمل الأعمال صيانة المسارب القائمة من خلال إزالة وكشط الطبقة الإسفلتية القائمة وعمل خلطة إسفلتية جديدة وتأثيث الطريق بعناصر السلامه المرورية.

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