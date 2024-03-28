‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) صدق الله العلي العظيم

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‎انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة منور عبدالرزاق الأسمر النسور (أم رائد)، أرملة الحاج المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور، والدة كل من العميد رائد، المحامي محمد ، ميساء، نداء، فداء، تمارا.



‎سيشيع جثمانها الطاهر يوم الخميس 28/03/2024 بعد صلاة الظهر من مسجد رياض مهيار في ام خروبة الى مقبرتها الإسلامية، تقبل التعازي للرجال و النساء في ديوان عشيرة النسور لمدة ثلاث أيّام من الساعة الرابعة عصرًا.