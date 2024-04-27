السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حوافز جديدة في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية بالكرك

مدينة الحسين بن عبد الله الثاني
مدينة الحسين بن عبد الله الثاني

 أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية حافزا استثماريا جديدا لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني/ الكرك تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسية المقررة في المدينة.

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ويضاف هذا الحافز إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة في المدينة بهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة التي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.


وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، في بيان اليوم السبت، إن القرار يشمل منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10000متر مربع من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بدون فوائد.


وجدد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة، إضافة الى موقعها الجغرافي وقربها من الأيدي العاملة، مشيرا إلى حزمة الحوافز الاستثمارية والخصومات التي قدمتها الحكومة العام الماضي للاستثمارات الصناعية في مدينة الحسين الصناعية التي شملت خصومات تصل نسبتها الى 75 بالمئة على أسعار الطاقة الكهربائية وشمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم كلف المناولة بميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة لدعم حركة الاستثمار في المدينة ولزيادة استقطاب الاستثمارات الصناعية إليها بما يتوافق مع خطط الشركة المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وانعكاساتها على واقع التنمية لمحافظه الكرك.


وثمن جويعد، الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس إدارة الشركة لدعم بيئة الاستثمار في مختلف مواقع المدن الصناعية التي تديرها الشركة في مقدمتها مدينة الحسين الصناعية التي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير جميع سبل استقطاب الاستثمارات الصناعية، كاشفا عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية إلى 47، منها 13 استثمارا صناعيا جديدا وقعت عقودها خلال العام الماضي، بحجم استثمار يقارب 60 مليون دينار وفرت قرابة 986 فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عمليتي التنمية الاقتصادية والتنموية لمحافظه الكرك.


وأوضح أن الشركة ستقيم فعالية في محافظة الكرك للترويج لهذه المزايا أمام رجال الأعمال والمستثمرين على ارض الواقع، والتي سيتم على هامشها توقيع العديد من عقود الاستثمار الجديدة المستقطبة للمدينة، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف محافظات المملكة للاستفادة من هذه الحوافز.


يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الحاضن الاكبر للاستثمارات الصناعية في المملكة من خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة اذ تمتلك 10 مدن صناعية تتوزع في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والسلط ومادبا والطفيلة بالإضافة إلى مدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة تنفيذها بداية العام الماضي استطاعت من خلالها تحقيق نهضة تنموية واقتصادية شاملة من خلال عدد الاستثمارات المستقطبة وفرص العمل التي وفرتها.- (بترا)

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