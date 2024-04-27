السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا يقطع الجيش الأوكراني أيدي المرتزقة الأميركيين من أصل أفريقي بعد مقتلهم؟

جيش أوكراني
جيش أوكراني

قال قناص روسي من نوفايا كاخوفكا، في مقاطعة خيرسون، إن الجيش الأوكراني يقطع أيدي الأميركيين من أصل أفريقي الذين قتلوا على الجبهة.

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 وقال القناص: "الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه إذا قتل أمريكي أو أي أجنبي، تقوم القوات الأوكرانية بتشويه وجهه، وتقطع يداه، حتى لا يعرف من هو هذا الشخص على الإطلاق. لقد عثر على جثث لأشخاص أميركيين من أصل أفريقي بأيدٍ مقطوعة ووجه مشوه، حتى لا يكون هناك أي دليل على تورط أمريكا أو أي دولة أخرى".


وبحسب المقاتل، فإن معظم المرتزقة هم من بولندا والولايات المتحدة. وفي الغالب تكون هجومية وقناصة. وأشار إلى أنها تتميز بمعدات باهظة الثمن وأسلحة غربية وأسلوب حربي خاص. على وجه الخصوص، إن القناصة يعملون فقط من على بعد مسافات طويلة، دون الانخراط في قتال قريب. سبوتنيك


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