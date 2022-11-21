الجغبير: العراق شريك اقتصادي مهم للأردن

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن العراق شريك اقتصادي مهم وأساسي للأردن، نظرا لوجود مشاريع مشتركة كبيرة بين الجانبين كالمنطقة الصناعية المشتركة وخط أنبوب النفط.

وأعرب في بيان اليوم الاثنين، عن أمله بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن التبادل التجاري بينهما وصل العام الماضي إلى 471 مليون دينار، وهو رقم لا يعكس العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين اقتصاديا وسياسيا، مبينا أن بلغت الصادرات الأردنية بلغت نحو 412 مليون دينار مقابل 59 مليون دينار مستوردات.

واعتبر إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على مساحة الفي دونم، خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث أن هذه المنطقة ستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.

وقال الجغبير، إن القطاع الصناعي يأمل بأن تسهم الزيارة الحالية لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى المملكة، بزيادة الصادرات الأردنية للعراق.

وبين أن فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، مشيرا إلى أن المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة.

وأشار الى أنه تم خلال زيارة وفد اقتصادي أردني إلى العراق العام الحالي، توقيع اتفاقية بين غرف الصناعة الأردنيّة ومجلس الأعمال العراقي لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني، بهدف تعزيز التبادل التجاريّ بين البلدين.

وأضاف، “إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير التعاون في مجال التبادل التجاريّ وإنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات، وإنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المُشاركة في المعارض التجاريّة وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصاديّة”، مشيرا إلى المشاركة الواسعة للشركات الصناعية الأردنية في معرض بغداد الدولي.