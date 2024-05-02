الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

51 مليونا التمويل الأجنبي لجهات غير ربحية

مبنى وزارة التخطيط في عمان - (الغد)
مبنى وزارة التخطيط في عمان - (الغد)

 بلغ حجم التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية التي حصلت على موافقة مجلسة الوزراء خلال العام الماضي 51 مليون دينار، بحسب بيانات التقرير السنوي (الشق التنموي) الصادر عن وحدة التمويل الأجنبي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "الغد"، تضمن التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات تقديم قروض للتمويل الميكروي بما قيمته 7.810 مليون دينار، بما تناهز نسبته 15.3 % من حجم التمويل الإجمالي.  


وبلغت نسبة التمويل للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح 49.1 % من إجمالي حجم التمويل، بينما ناهزت نسبة التمويل للجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات قرابة 50.4 %، في حين كانت حصة الجمعيات التعاونية أقل من 1 % من حجم التمويل، بينما حصلت مؤسسة واحدة تم تأسيسها بقانون خاص على مشروع واحد بقيمة 24.8 ألف دينار.


ومن حيث عدد المشاريع التي استفادت من التمويل، أفاد التقرير أن 54 شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح حصلت على تمويل بقيمة 25.3 مليون دينار لتنفيذ 95 مشروعا، كما حصلت 108 جمعيات على تمويل بقيمة 25.7 مليون دينار لتنفيذ 221 مشروعا.
وبلغ متوسط حجم التمويل للمشروع الواحد 263 ألف دينار للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح مقابل 116 ألف دينار لمشاريع الجمعيات، كما حصلت الجمعيات التعاونية على 182.3 ألف دينار لتنفيذ 7 مشاريع.
وفي ما يتعلق بأولويات وغايات التمويل كشف التقرير أن قطاع التنمية الاقتصادية حصل على الحصة الأكبر من التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل الذي صرف له 9.538 مليون دينار، أي ما نسبته
18.7 % من إجمالي التمويل، وذلك بتنفيذ 27 مشروعا. وتلاه في ذلك قطاع الحماية الاجتماعية الذي حصل على تمويل بقيمة 8 مليون دينار وهو ما يناهز 15.9 % من حجم التمويل، واستفاد 78 مشروعا من التمويل المقدم لهذا القطاع.
وبلغ حجم التمويل المخصص لقطاع التمويل الميكروي 7.810 مليون دينار، بما يشكل ما نسبته 15.3 %، تم توجيهه إلى 3 شركات، بينما بلغ حجم التمويل المقدم لقطاعي التدريب وبناء القدرات وقطاع الشباب نحو 4 ملايين دينار لكل منهما وهو ما يشكل ما نسبته 7.5 % من إجمالي حجم التمويل.


وحصل قطاع التعليم على تمويل بقيمة 3.224 مليون دينار، استفاد منه 38 مشروعا، في حين بلغ حجم التمويل الذي خصص إلى قطاع الصحة والرعاية الصحية نحو 3 ملايين، وتم توجيهه إلى 25 مشروعا.


وكانت قطاعات السياحة والثقافة والإعلام والزراعة ذات أولوية أقل لدى مؤسسات المجتمع المدني أو مجتمع المانحين، إذ بلغ  حجم تمويلها تواليا 731 ألف دينار، 725 ألف دينار، 183 ألف دينار.    


وتصدرت المنظمات والمؤسسات الدولية قائمة الجهات المانحة لتمويل الجمعيات والشركات غير الربحية، إذ قامت هذه المؤسسات بتقديم ما نسبته
22.7 % من إجمالي حجم التمويل بما قيمته 11.58 مليون دينار، حيث تم توجيه هذا المبلغ إلى ما يقارب 47 مشروعا، وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة الأميركية من خلال تقديمها تمويل بقيمة 10.59 مليون دينار أي ما يشكل ما نسبته 20.8 % من كامل حجم التمويل ووصل عدد المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي 89 مشروعا.

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