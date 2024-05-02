إطلاق تحدي "أفضل مشروع جامعي في الأمن السيبراني"

إبراهيم المبيضين

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أعلن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام المحارمة أمس أن المركز فتح باب التقدم والتسجيل للمشاركة في مسابقة "أفضل مشروع" في مجال الأمن السيبراني على مستوى جامعات الأردن.وأكد المحارمة في تصريحات لـ"الغد" أن التحدي يستهدف طلبة الجامعات في الأردن ومن التخصصات كافة شريطة أن يتضمن المشروع حلا أو برنامجا يعالج مشكلة أويقدم خدمة في ملف الأمن السيبراني.ولفت إلى أن هذا التحدي يأتي ضمن مشاريع وبرامج المركز الهادفة إلى رفع قدرات الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني من المدارس والجامعات، ودعم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية في هذا المجال الذي يشهد طلبا ونموا عاليين في جميع أرجاء العالم.وقال المحارمة "المركز فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة، وحدد أخيرا تاريخ الخامس عشر من شهر أيار (مايو) المقبل موعدا نهائيا للمشاركة فيها، موضحا أن التحدي يتوقع أن يفرز عددا من المشاريع التي يمكن تطويرها ودعمها للتحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.وبين المحارمة أنه بعد الانتهاء من فترة استقبال الطلبات والتسجيل في المسابقة سيجري العمل على فلترتها وفقا لمعايير موضوعية موحدة، وترشيح الأفضل منها كفائزين في المسابقة.وأكد أنه بعد اختيار الفائزين ستتاح لهم الفرصة لعرض مشاريعهم في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سميت" المخطط لعقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ سيكون فرصة لهذه المشاريع للعرض أمام مهتمين ومستثمرين وصناديق استثمارية لتعزيز فرصها في التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.وأشار إلى أن المركز يواصل العمل تحضيرا لعقد لتنظيم قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سميت" في وقت تتزايد فيه أهمية مواجهة التهديدات الإلكترونية المستمرة في العالم الرقمي، إذ يأتي تنظيم القمة الثانية من نوعها خلال شهر أيلول(سبتمبر) المقبل، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى للقمة التي انعقدت في الشهر نفسه من العام الماضي، بحضور أكثر من 600 خبير وشخصية متخصصة في هذا المجال.وفي سياق متصل أكد المحارمة أن المركز أنهى الأسبوع الماضي مسابقة "محاربو السايبر" للمدارس بنسختها الأولى، والتي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وهي المسابقة التي تأتي لرفع قدرات طلاب المدارس ومهاراتهم في مجال الأمن السيبراني.إلى ذلك، أكد المحارمة أن المركز يستهدف العام الحالي تدريب 3 آلاف طالب من المدارس والجامعات ضمن تخصصات الأمن السيبراني التي تستحوذ على اهتمام عالمي وإقليمي ومحلي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية.وقال المحارمة إن هذا البرنامج الذي ينفذ على دفعات يستهدف طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 - 24 عاما، ويجري تدريبهم بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية، من خلال فريق يتبع المركز الوطني للأمن السيبراني.وقال "التدريب للطلاب يقود إلى تأهيلهم للمشاركة في مسابقة " محاربي السيايبر" التي ينظمها المركز بهدف رفع قدرات الطلاب وتحضيرهم للمستقبل في هذا المجال الحيوي الذي تزداد أهميته في المنطقة يوما بعد يوم خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة.وأكد أن المركز من خلال هذا البرنامج نجح العام الماضي من إتمام تدريب 2800 طالب من طلبة المدارس والجامعات على مواضيع ومهارات الأمن السيبراني.