الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التعاون الاقتصادي" ترفع توقعاتها للنمو العالمي

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 بالمائة بعدما كانت 2.9 بالمائة خلال توقعاتها الأخيرة في شباط.

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وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقرا في أحدث تقرير ربع سنوي لها، "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".


وانبثق من التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نُشرت في مذكرة أمس الخميس، أنه "بعد الزيادة بنسبة 0.5 بالمائة في عام 2023، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.7 بالمائة العام الجاري، ثم يرتفع إلى 1.5 بالمائة في عام 2025"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.


وأشارت المنظمة إلى أنه "في دول مجموعة العشرين، بعد زيادة بنسبة 3.4 بالمائة عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمائة في عامي 2024 و2025"، أما "في الولايات المتحدة، فبعد ارتفاعه بـ2.5 بالمائة في عام 2023، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 2.6 بالمائة عام 2024، ثم يتباطأ إلى 1.8 بالمائة في عام 2025". وبالنسبة للصين، "بعد الزيادة بنسبة 5.3 بالمائة عام 2023، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ4.9 بالمائة العام الحالي وبـ4.5 بالمائة في عام 2025". -(بترا)

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