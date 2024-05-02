مع انتهاء موسم الهيئات العامة.. البورصة تنخفض 3.09 %

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 3.09 %، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 2365.4 نقطة مقارنة مع 2440.7 نقطة للأسبوع السابق، وجاء هذا التراجع في اعقاب انتهاء موسم الهيئات العامة والتوزيعات النقدية والعينية.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون دينار مقارنة مع 6.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 19.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 22.0 مليون دينار مقارنة مع 34.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 14.5 مليون سهم، نفذت من خلال 10061 عقداً.



وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.33 مليون دينار وبنسبة 42.33 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.42 مليون دينـار وبنسبـة 33.64 %، وأخيرا القطاع المالي بحجم مقداره 5.30 مليون دينار وبنسبة 24.03 %.



وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 8.7 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.86 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 112 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 33 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 60 شركة.



وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.65 %، مصانع الكابلات المتحدة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.12 %، التحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.54 %، القدس للصناعات الخرسانية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.30 %، والمجموعة العربية الأوروبية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.50 %.



أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13.61 %، البوتاس العربية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12.85%، مناجم الفوسفات الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 12.63 %، الكهرباء الأردنية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.96 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.91 %.