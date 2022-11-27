الجمعة البيضاء.. شكاوى من تنزيلات وهمية في الأسواق

– اشتكى مواطنون من عروض وتنزيلات وهمية في الأسواق المحلية على بعض السلع خلال الأيام الماضية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال جولة على الأسواق إن بعض المراكز التجارية لم تلتزم بالعروض التي أعلنتها من حيث الكميات والجودة والأسعار.

واطلعت (بترا) على بعض الإعلانات التي تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لاحظت اختلافا بين الصور المعروضة والسلع المتوفرة لاسيما قطاع الملابس عند بعض المراكز التجارية.

بدوره ، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة ضبطت 70 مخالفة، لمحلات تجارية لتجاوزها أحكام التنزيلات والتخفيضات على السلع في الجمعة البيضاء.

وأكد البرماوي أن كوادر الوزارة، نفذت 11 ألف جولة رقابية على الأسواق منذ بداية العام، وحررت أكثر من 5 آلاف مخالفة تموينية خلالها، مشيرا إلى أن الوزارة تجري رقابة مكثفة على الأسواق كافة لمتابعة الالتزام بأحكام القانون، وتستقبل شكاوى المواطنين بشأن الأسواق على ( 5661176//06)

واكد أن العقوبات تتراوح بين 500 دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل من يخالف تعليمات العروض و التنزيلات الصادرة عن الوزارة، مشيرا إلى أن العروض متاحة لكل محل ومركز تجاري شريطة ان تكون حقيقة و ان يلتزم بها .

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن اغلب الشكاوى تركزت على تعرض المواطنين إلى عمليات غش وتضليل من قبل بعض التجار حيث يقوموا بعمل تنزيلات وهمية على بعض السلع التي يبيعونها، وآخرون يضعوا خصومات على هذه السلع لتباع باسعار اقل مما كانت عليه في السابق، الا انه وبعد التأكد من اسعارها في الاسواق يتبين انها ما زالت تباع بنفس السعر القديم.

واضاف عبيدات” أن هنالك شكاوى اخرى تلقتها الجمعية تتعلق بنفاد الكميات الموجودة في هذه المحلات علما بأن بعض المواطنين ممن قدموا الشكاوى قالو بانهم قد ذهبوا للشراء خلال الساعات الاولى من بدء ما يعرف بالجمعة البيضاء لكنهم تفاجأوا بنفاد الكميات

” .

يشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تستقبل شكاوى المواطنين أيضا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة

الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo )، وموقع الوزارة (https://www.mit.gov.jo ).

(بترا)