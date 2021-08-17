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السفير الأفغاني في الأردن: طالبان تجري مشاورات لتشكيل حكومة شاملة

منذ 3 ساعات
مدينة كابل

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ايمان الفارس
عمان- أكد السفير الأفغاني في عمان، طارق شاه بهرامي، أن الوضع تغير في أفغانستان وأصبحت تحت سيطرة طالبان، مشيرا إلى أن الوضع هادئ حالياً، لكن الشعب الأفغاني يشعر بالقلق مما يحمله المستقبل.

وقال في بيان أصدرته السفارة الأفغانية بعمان قبل قليل، إن طالبان تسعى مع القادة الأفغان مثل الرئيس السابق حامد كرزاي، ورئيس لجنة المصالحة الدكتور عبدالله عبدالله، ورئيس الحزب الإسلامي قلب الدين حكمت يار بالتعاون مع المجتمع الدولي لتشكيل حكومة شاملة تجمع كل أطياف ومكونات المجتمع الأفغاني وتكون منه، الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن طبيعة شكل هذه الحكومة.
وأشاد بهرامي بالعلاقة التاريخية الودية والأخوية التي تربط الأردن وأفغانستان، آملا من الحكومة الأفغانية الجديدة أن تحافظ على هذه العلاقة الودية لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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