الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: نأمل أن نجد مع بايدن طريقة للتغلب على خلافاتنا

تصريحات ومزاعم جديدة لـ نتنياهو

بايدن و نتنياهو
بايدن و نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "ارتكب خطأ" بعد أن علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، حتى لا يتم استخدامها في عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع مقدم البرنامج الحواري الأميركي المعروف باسم دكتور فيل، أن "القوات الإسرائيلية تفعل كل ما في وسعها للسماح للناس بمغادرة رفح"، وتابع أنه "يأمل أن يجد(هو وبايدن) طريقة التغلب على خلافاتهما".

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد عرفت جو بايدن منذ سنوات عديدة، 40 عاما وأكثر، لقد كانت لدينا في كثير من الأحيان ما اتفاقنا عليه، ولكن كانت لدينا خلافاتنا، لقد تمكنا من التغلب عليها، وآمل أن نتمكن من التغلب عليها الآن".
وأضاف: "سنفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية بلدنا، وهذا يعني حماية مستقبلنا، وهذا يعني أننا سنهزم حماس، بما في ذلك في رفح ليس لدينا خيار آخر".
يذكر أن الرئيس الأميركي قال، في مقابلة مع شبكة CNN، الأربعاء، للمرة الأولى إنه سيوقف إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، التي اعترف بأنها استخدمت لقتل المدنيين في غزة، إذا أمر بنيامين نتنياهو بغزو كبير لمدينة رفح.
وقال بايدن، عن القنابل التي أوقف إرسالها لإسرائيل مؤقتا: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".
وتابع بالقول: "لقد أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح - لم يدخلوا رفح بعد - إذا دخلوا رفح، فلن أقوم بتوريد الأسلحة التي تم استخدامها تاريخياً للتعامل مع رفح، للتعامل مع المدن، للتعامل مع تلك المشكلة".
وشدد الرئيس الأميركي على أنهم سيستمرون "في التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي صدرت من الشرق الأوسط مؤخرًا. لكن، هذا مجرد خطأ. لن نقوم بذلك، لن نقوم بتزويد الأسلحة وقذائف المدفعية المستخدمة".
أما فيما يتعلق بما يحدث في رفح، وما إن كان يعتبر أن ذلك دخولًا من جانب إسرائيل إلى المدينة أم لا، فقد علق بايدن بالقول: "لم يدخلوا إلى المراكز السكانية. ما فعلوه كان على الحدود مباشرة، وهو يسبب مشاكل في الوقت الحالي فيما يتعلق بمصر، التي عملت بجد للتأكد من أن لدينا علاقة ومساعدة".
كما أردف: "لقد أوضحت لمجلس الوزراء الحربي أنهم لن يحصلوا على دعمنا إذا ذهبوا بالفعل إلى هذه المراكز السكانية. لن نبتعد عن أمن إسرائيل، ولكننا نبتعد عن قدرة إسرائيل على شن حرب في تلك المناطق".

كما تابع أن "إسرائيل" خسرت مئات الجنود في الحرب.
وزعم أن تل أبيب دمّرت 20 كتيبة عسكرية لحماس من أصل 24 حتى الآن.
كذلك شدد على وجوب هزيمة حركة حماس في رفح، وفق زعمه.

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