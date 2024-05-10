الجمعة 10 أيار 2024
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الإيرانيون يعيدون انتخاب المقاعد الشاغرة في البرلمان

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المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يدلي بصوته خلال الانتخابات البرلمانية في طهران

يتوجه الإيرانيون اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار 45 ممثلا عنهم في البرلمان بين 90 مرشحا، في إطار انتخابات الإعادة للمقاعد الشاغرة في برلمان البلاد.
 
وافتتحت في جميع أنحاء البلاد 22 22 دائرة انتخابية بعد أن شهد اقتراع شهر مارس الماضي هيمنة سياسيين محافظين.

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وفي العاصمة طهران، سيتم اختيار 16 نائبا من بين 32 مرشحا، جميعهم من المحافظين.

 

ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية يوم الاثنين القادم، على الرغم من احتمال إجراء عمليات فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الأصغر قبل ذلك.

 

وعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وهو يدلي بصوته اليوم الجمعة مباشرة بعد فتح مراكز الاقتراع. وحث خامنئي الناس على التصويت وقال "إن انتخابات الإعادة لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئيسية".

 

يشار إلى أنه في انتخابات مارس الماضي، فاز المحافظون بـ200 من أصل 245 مقعدا، في حين حصل المرشحون الأكثر اعتدالا على المقاعد الـ45 الأخرى. تم الإدلاء بإجمالي 25 مليون صوت، في نسبة إقبال أقل قليلا من 41%.

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