الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب القسام تدك قوات الاحتلال في رفح

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عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام

أظهرت "كتائب القسام" نشاطا ملحوظا في العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع وحققت إصابات مؤكدة بعد شروع "إسرائيل" في عمليتها العسكرية في رفح للقضاء على "حماس".

"كتائب القسام" تعلن مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية من طراز "رجوم"

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وأعلنت "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذها عدة عمليات نوعية أبرزها العملية المركبة شرقي رفح وطالت جنود وآليات للجيش الإسرائيلي بقذائف متنوعة وأكدت إيقاع كامل أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.


وقال بيان الإعلام الحربي لـ"القسام": "تم تنفيذ عمل عسكري مركب ومتزامن بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة  TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة (الياسين 105) واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".


وأيضا ذكر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" أنه "جرى إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".


وأضاف: "جرى استهداف دبابتين صهيونيتين "ميركافا 4" بقذائف (الياسين 105) في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".


وفي سلسلة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي أعلنت "كتائب القسام" دك موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرق رفح جنوب قطاع غزة بقذائف بالهاون من العيار الثقيل.


وفي سياق المواجهات أعلنت "كتائب القسام" أيضا عن قصف نفذته على موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.


كما يخوض مقاتلو "القسام" اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. بحسب الإعلام الحربي التابع للمقاومة الفلسطينية.(rt)

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