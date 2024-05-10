وصفي عيّاد سفيرا غير مقيم للأردن في موزمبيق

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ونقل السفير عيّاد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس فيليب نيوسي، وتمنياته للشعب الموزمبيقي الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار، وبدوره طلب الرئيس نيوسي، نقل تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة، كما ابدى اهتمام الحكومة الموزمبيقية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار .وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، وزيرة الخارجية والتعاون الموزمبيقية فيرونيكا ماكامو، وعدد من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والتعاون الموزمبيقية.