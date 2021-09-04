تفاصيل إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

عمان- الغد- أعلنت وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

اعتباراً من يوم الأحد 5/9/2021، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساءاً.

ويتوجب على الأشخاص إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:

–مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج

– مرضى زراعة الأعضاء.

– مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.

– عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.

– المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.

– مرضى غسيل الكلى.

– أمراض المناعة الذاتية مثل:

– التهاب المفاصل الرئوي.

– الحمى الذئابية.

– التصلب اللويحي.

– الصدفية.

– السكر من النوع الاول.

– متلازمة غيلان باري.

– بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).