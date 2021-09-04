تفاصيل إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

عمان- الغد- أعلنت وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.
اعتباراً من يوم الأحد 5/9/2021، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساءاً.
ويتوجب على الأشخاص إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:
–مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج
– مرضى زراعة الأعضاء.
– مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.
– عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.
– المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.
– مرضى غسيل الكلى.
– أمراض المناعة الذاتية مثل:
– التهاب المفاصل الرئوي.
– الحمى الذئابية.
– التصلب اللويحي.
– الصدفية.
– السكر من النوع الاول.
– متلازمة غيلان باري.
– بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).