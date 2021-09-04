أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تفاصيل إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

منذ 6 دقائق
جانب من أخذ اللقاحات-(من المصدر)
جانب من أخذ اللقاحات-(من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أعلنت وزارة الصحة عن البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة) للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.
 اعتباراً من يوم الأحد 5/9/2021، وبشكل يومي من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً – 3 مساءاً.

ويتوجب على الأشخاص إحضار ما يثبت وجود أحد الأمراض التالية:

  –مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج

– مرضى زراعة الأعضاء.

– مرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين وتناول ادوية تثبيط المناعة.

– عدوى نقص المناعة المكتسبة(الايدز) المتقدمة او غير المعالجة.

– المرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة او الادوية الاخرى التي تثبط المناعة.

– مرضى غسيل الكلى.

– أمراض المناعة الذاتية مثل:

– التهاب المفاصل الرئوي.

– الحمى الذئابية.

– التصلب اللويحي.

– الصدفية.

– السكر من النوع الاول.

– متلازمة غيلان باري.

– بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock