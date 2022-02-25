لاعبا المبارزة الناصر وعبدالهادي يتخطيان دور المجموعات بالبطولة الآسيوية

بلال الغلاييني

عمان – تأهل لاعبا المنتخب الوطني للمبارزة عبدالله الناصر وحسان عبدالهادي إلى الأدوار النهائية للبطولة الآسيوية، والتي أفتتحت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 25 دولة آسيوية، يتنافسون للظفر بالميداليات الملونة المخصصة لهذه البطولة في الفئات العمرية تحت سن 20، وتحت سن 17، في الأسلحة الثلاثة (السابر والإيبيه والفلوريه)، حيث تمكن الناصر من التأهل إلى الدور الـ 32 لمسابقة الفردي (السابر)، بينما تأهل عبدالهادي إلى الدور الـ 64، لذات المسابقة (السابر)، بينما خرجت اللاعبة ليمار الزمر من منافسات الفردي ومن دور المجموعات في سلاح (الفلوريه).

ويواصل لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية اليوم مشوارهم في البطولة، عندما يخوضون سلسلة من اللقاءات في دور المجموعات، في الوقت الذي سيخوض فيه اللاعبان المتأهلان الناصر وعبدالهادي لقاءات قوية في الأدوار النهائية.

واشادت رئيسة الوفد لارا هباهبة بالمستوى الجيد الذي ظهر علىيه اللاعبون في لقاءات اليوم الأول، موضحا أن البطولة تشهد مشاركة لاعبين ولاعبات على مستوى كبير.

ويقود المنتخبات الوطنية في هذه البطولة المدربون أنس الكايد وأحمد فرج ومارينا، وبمتابعة، فيما تضم تشكيلة المنتخبات الوطنية المشاركة كلا من اللاعبين واللاعبات عبدالله الناصر وحسان عبدالهادي واياد عودة ودينا المنسي وشهد كلوب (سلاح الإيبيه)، ولجين عماوي ولانا الديراوي وعبدالله الطحلة وأحمد عماوي واسامه البلوي وأسامه المصري (السابر)، وليمار الزمر ورؤى المجالي وقصي حبوب وزين بسيسة واياد الزمر (الفلوزريه).

ويولي اتحاد المبارزة برئاسة د. خالد العطيات اهتماما كبيرا بالمنتخبات الوطنية ولكافة الفئات العمرية، حيث تأتي المشاركة الكبيرة في هذه البطولة ضمن البرامج الفنية التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، حيث ينتظر أن تواصل المنتخبات الوطنية تواجدها في البطولات الرسمية المقبلة، وهي تتطلع لتقديم المستويات المتقدمة، ومواصلة تحقيق الانجازات، خصوصا وأن رياضة المبارزة الأردنية شهدت في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا وضعها في مقدمة الدول العربية، بعد أن حققت المنتخبات الوطنية نتائج لافتة في مشاركاتها الأخيرة، وهي تسعى ايضا للتقدم على الترتيب العام بين الدول الآسيوية.

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