الفيصلي يوجع الجليل برباعية ويواصل المطاردة بدوري المحترفين

مصطفى بالو

أوجع الفيصلي فريق الجليل واتخم شباكه بنتيجة 4-0، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويواصل حملة المطاردة للحسين إربد الذي قلص الفارق معه إلى نقطتين مؤقتا، وذلك عقب المباراة التي جرت على ستاد الحسن بإربد مساء الخميس، والتي عمق معها جراح الجليل الذي يقف بالمركز الأخير برصيد 12 نقطة، في الجولة 18 من دوري المحترفين لكرة القدم، والذي استمر فيه لقاء الوحدات برصيد 35 نقطة مع السلط برصيد 19 نقطة، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على ستاد عمان الدولي.

اضافة اعلان



فرص المباراة

- وصلت كرة إلى خالد زكريا في المنطقة المحرمة للجليل، وحضرها للروشدي الذي سدد بجوار المرمى د.8 .

- نفذ سالم العجالين كرة ثابتة خلصها الكواملة بحضور تام د.28.

- تبادل الكرة سعد جعارة والروشدي، الذي سدد كرة قوية لكن أبعدها المدافع د.32.

-علاء باكير يستلم كرة خارج المنطقة وسدد قوية علت مرمى نور بني عطية د.43.

- نفذ عدي شديفات ركنية أحدثت دربكة أمام مرمى الفيصلي، لم يحسن علي المصري متابعتها أمام المرمى د.50 .

- وانغا يستلم كرة الروشدي، ويتوغل إلى صندوق الجليل ويواجه الكواملة الذي خلص الكرة لركنية د.52.

-هجمة فيصلاوية أحدثت دربكة وصلت وانغا الذي سددها زاحفة ارتدت من القائم الأيمن د.53.

-تبادل إحسان حداد وعارف الحاج الكرة التي سددها الأخير قوية أمسكها الكواملة د.54

- وضع إحسان حداد كرة نموذجية للحاج الذي لعبها عرضية زاحفة، وسددها حاتم الروشدي بجوار مرمى الكواملة د.70.

- وانغا يرسل كرة عرضية تابعها عبدالله عوض لتمر الكرة بجوار مرمى الكواملة د.82.



سيناريو الأهداف

-وضع مهند خير الله كرة عميقة أنيقة وصلت إلى حاتم الروشدي الذي حضر كرة مواتية أمام المرمى، تابعها هداف الفريق الكاميروني وانغا بالمرمى مسجلا الهدف الاول للفيصلي د.13.

-جملة فنية نفذها سند جعارة إلى حاتم الروشدي الذي عكسها عرضية أنيقة، ارتقى لها الكاميروني وانغا ودكها برأسية متقنة في مرمى الكواملة مسجلا الهدف الثاني للفيصلي د.23.

- مرر إحسان حداد كرة عرضية ابعدها مدافع الجليل الخصاونة، سددها خالد زكريا “عالطير” سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الجليل مسجلا الهدف الثالث د.68.

- قطع المتألق خالد زكريا الكرة قبل وسط الملعب، ومرر كرة عميقة إلى عبدالله عوض الذي واجه الحارس، وأسكن الكرة في الزاوية اليمني لحارس المرمى الكواملة، مسجلا الهدف الرابع د.85 .



نجم المباراة

استحق لاعب خط وسط الفيصلي خالد زكريا لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في واجباته الدفاعية، وصناعة الألعاب التي شكلت الخطورة على مرمى الجليل وساهم في صناعة اكثر من هدف لفريقه.



المباراة في سطور

النتيجة: الفيصلي 4 الجليل 0

الحكام: محمد مفيد، محمد الخلف، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.

العقوبات: عمار الحصري (الجليل)، سالم العجالين وسند جعارة (الفيصلي)

الملعب: ستاد الحسن بإربد.



مثل الفريقين

-الجليل: أسامة الكواملة، عامر علي، عمار عبد، علي المصري، محمود الطالب، أسعد العزام، عدي شديفات، محمد النجادات (أحمد الخصاونة)، يوسف حسان، علاء باكير (عبيدة النمارنة)، وخلدون الخزام.



الفيصلي: نور بني عطية، براء مرعي، حسام أبو الدهب، إحسان حداد، سالم العجالين (فيصل أبو شنب)، مهند خيرالله، خالد زكريا، حاتم الروشدي (عبدالله عوض)، سند جعارة (بكر كلبونة)، عارف الحاج ووانغا (عبيدة السمارنة).