الحسين إربد يخشى الأهلي .. والعقبة وشباب الأردن ينشدان التعويض

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يخشى فريق الحسين متصدر الترتيب العام برصيد 47 نقطة، مفاجآت الأهلي الطامح للهروب من شبح الهبوط، وهو يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، وذلك من خلال المباراة التي تجمعهما عند الساعة 6 على ستاد عمان الدولي، فيما ينشد فريقا العقبة صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وشباب الأردن بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة، التعويض والتقدم خطوة نحو منطقة الآمان، في ختام مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين لكرة القدم.ويدخل فريق الحسين إربد مواجهته، متسلحا بالأفضلية الفنية وتمسكه بحلم مواصلة الصدارة نحو منصة التتويج بأول لقب دوري في تاريخه، دون إهمال مفاجآت الأهلي الذي يتمسك بأمل البقاء، لذا بذل المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، وجهازه الفني، جهودا كبيرة في تجهيز الفريق نفسيا وذهنيا وبدنيا لهذه المباراة، معولا على خطورة وخبرة عناصره، لاسيما المهاجم القناص حمزة الدرور، وحيوية مصعب اللحام ومحمود مرضي ومجدي العطار، وقوة دفاعاته وحضور حارس المرمى عبدالله الزعبي، في الوقت الذي يدرك فيه مدرب الأهلي عماد رشاد صعوبة المباراة، وعمد إلى رفع معنويات لاعبيه، ومطالبتهم بالاجتهاد والتركيز، ومراقبة مفاتيح خطورة “الغزاة”، ويبرز في صفوفه حارس المرمى ربيع عز الدين، محمد دهشان، العراقي علي رحيم، خالد صياحين وإبراهيم الجوابري.ويشترك فريقا العقبة وشباب الأردن بطموح الفوز، والذي يعني لهما الكثير، عطفا على تعويض خسارتيهما في الجولة الماضية، لتحسين أوضاعهما على سلم الترتيب، فالمدير الفني للعقبة رائد الداوود يدرك أهمية النقاط الثلاث، لتعزيز مسيرته نحو منطقة الآمان أكثر، معتمدا على خبرة حارس المرمى حماد الأسمر، ولاعبيه أحمد أبوحلاوة، ياسر الرواشدة، محسن أبوجبلة، غيث المدادحة، فيما يعمد المدير الفني لشباب الأردن محمود الحديد إلى تحفيز طاقات شبابه، وذلك لاستعادة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية، ودفع حظوظه نحو البقاء بالمحترفين، حين يبرز مجموعة من المواهب الصاعدة، مثل كل من حارس المرمى محمد إرشيدات، أحمد أيمن، فضل هيكل، محمد خالد ذيب، أيهم هشام، حمزة النعيم وأحمد صبرة.