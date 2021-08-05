لا تتناولوا هذه الأطعمة على معدة فارغة

موسكو- نشرت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية عن الدكتور آنا بيلوؤسوفا خبيرة التغذية عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، تحذيرها بضرورة عدم تناول القهوة وعصير الحمضيات والمياه الغازية المحلاة والتوابل الحارة على الريق.

وحسب الوكالة، فقد أشارت الخبيرة في حديث تلفزيوني إلى أن الكافيين يكبح الشهية لذا من الأفضل تناول القهوة بعد بعض الوقت من تناول وجبة الفطور. مضيفة، كما يجب التخلي عن التوابل الحادة والصلصات في الصباح لأنها تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

وفي هذا الاطار، تقول الدكتورة بيلوؤسوفا “بالطبع من جانب تناول شطائر مع الخردل أو غيره من التوابل الحادة تنشط الجسم، ولكن من جانب آخر تؤدي مباشرة إلى التهاب المعدة”. مشيرة الى أن أكثر المواد الضارة للمعدة الفارغة هي المشروبات الغازية المحلاة، وأن شربها باستمرار على الريق يسبب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والقرحة.

ونصحت الخبيرة الروسية بضرورة ان يكون تناول عصائر الحمضيات مع وجبة فطور كاملة، لأنها بعكسه تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي شرط ان تكون هذه العصائر طبيعية وطازجة.-(وكالات)