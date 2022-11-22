مانشستر يونايتد يقرر فسخ عقد رونالدو

قرر نادي مانشستر يونايتد فسخ عقد النجم كريستيانو رونالدو.

وجاء في تغريدة مانشستر يونايتد: “كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين بأثر فوري”، موجهاً الشكر للنجم البرتغالي على مساهمته الكبيرة خلال فترتي لعبه مع النادي الإنكليزي.

وأثارت تصريحات رونالدو التي أطلقها في الأيام الفائتة حفيظة المسؤوليين في يونايتد بعد اتهامهم بعدم احترامه إضافة إلى هجومه على الهولندي تين هاغ مدرب الفريق.

ولم يشترك رونالدو كأساسي كثيراً مع الشياطين الحمر هذا الموسم وهو الأمر الذي أدى لخلق خلافات بينه وبين تين هاغ إضفة لالتحاقه المتأخر باستعدادات مانشستر يونايتد.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى العديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية لكن تلك الأنباء بقيت مجرد شائعات.