“نتفلكس” تنتج 3 أعمال مصرية في مقدمتها “أبلة فاهيتا”

عمان-الغد– تستعد منصة “نتفلكس” العالمية لغزو السوق المصرية من خلال إنتاج ثلاثة أعمال ذات طابع مصري.

حيث تعاقدت منذ فترة على تقديم مسلسل للدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” يحمل اسمها وشرعت في تنفيذه واقتربت من إنهائه، وستقوم بعرضه خلال العام الحالي، والعمل ستتم ترجمته لأكثر من 19 لغة.

وسيكون أول أعمال فاهيتا على شبكة Netflix. مسلسل أبلة فاهيتا من إنتاج شركة OKWRD كما يتم التعاون في تنفيذ الإنتاج مع شركة ASAP Productions.

ويستعرض مسلسل “أبلة فاهيتا” الجانب الإنساني لها في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات “أبلة فاهيتا” التي سطع نورها بين الجمهور العربي، ولكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.

ليكون بذلك هذا المسلسل هو أول أعمال “أبلة فاهيتا” في عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير في البرامج التلفزيونية.

وفي معرض تعليقه على المسلسل الجديد، قال أحمد الشرقاوي، مدير الأعمال الأصلية للشرق الأوسط في Netflix: “متحمسون جداً للتعاون مع أبلة فاهيتا، التي تعد من أبرز الشخصيات الكوميدية في مصر والتي حظيت بشعبية كبيرة في المنطقة العربية.

كما نتطلع بالتعاون مع أبلة فاهيتا لتقديم رؤية إبداعية تجمع الكوميديا بالإثارة في هذا العمل لجمهورنا العربي والعالمي”.

وتستعد نتفلكس أيضا لاستئناف تحضيرات مسلسل “ما وراء الطبيعة” عن الكاتب أحمد خالد توفيق، خلال الفترة المقبلة .

وذلك لعرضه مطلع العام المقبل 2021، والمسلسل يقوم بإخراجه عمرو سلامة، ومن بطولة الفنان الكوميدي أحمد أمين.

كما بدأت النجمة التونسية هند صبري، تجهيزات مسلسلها عبر “نتفلكس” والتي كانت قد تعاقدت معها منذ فترة على تقديم عمل من بطولتها وتشارك فيه كمنتجة ومنفذة.

وتدور أحداثه حول المرأة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص وسيتم عرضه خلال عام 2021.