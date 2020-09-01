26 مشروعا تنال دعما في الدورة 5 لصندوق الأردن للأفلام

عمّان-الغد- تلقى 26 مشروعا سينمائيا وتلفزيونيا الدعم المالي من صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الخامسة لسنة 2020 بمبلغ اجمالي مقداره 250,000 دينار أردني، بحسب ما اعلنته الهيئة الملكية للأفلام اليوم.



ولوحظ ازدياد عدد الطلبات المتقدمة في كافة الفئات للصندوق بنسبة 32.5% مقارنة بالدورات السابقة، سيما المشاريع الوثائقية.

فقد حازت ثمانية مشاريع وثائقية على الدعم (31% من اجمالي المشاريع) لتشكل أعلى نسبة من نوعها تحصل على دعم الصندوق في عام واحد.



اجتمعت لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من صنّاع أفلام ومهنيين سينمائيين أردنيين وعرب عبر الانترنت (منصة زووم الالكترونية) على مدى أربع ة أيام من أجل تقييم المشاريع المؤهلة في الفئات التالية: فئة تطوير وإنتاج وما بعد الإنتاج للمشاريع الروائية والوثائقية الطويلة؛ فئة تطوير المسلسلات التلفزيونية؛ فئة إنتاج الأفلام القصيرة والتحريكية (الوثائقية والروائية).



وتألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء هم: المنتجة الأردنية رولا ناصر والمخرج السوري محمد ملص والمخرج الفلسطيني إسكندر قبطي واللبناني سيمون الهبر والسوداني أمجد أبو العلا والفلسطيني سليم أبو جبل. وقد أشادت اللجنة بالتنوع في المواضيع ولغة الطرح والأسلوب المتميز للمشاريع المتقدمة بشكلٍ عام.



وتعليقا على المشاريع وعملية الاختيار، أشارت اللجنة الى ما يلي ” نحن سعداء بنمو القطاع السينمائي في الأردن والملحوظ بشكل خاص في الأفلام القصيرة والوثائقية.

وشكلت الأفلام القصيرة والتحريكية نصف عدد الطلبات المتقدمة لهذه الدورة من الصندوق، وهي لصناع أفلام صاعدين، من عمان ومختلف المحافظات، يتطلعون الى رواية قصص مبتكرة.



كما سررنا باختيار ثمانية مشاريع وثائقية لتلقي الدعم في هذه الدورة لما تقدمه من مواضيع بارزة ورغبة صناع هذه الأفلام بتسليط الضوء على هموم الانسان اليومية والفئات المهمشة. نتمنى لهم التوفيق ونتوق لرؤية هذه المشاريع بعد استكمالها ووصولها الى محافل السينما العالمية.”

من جهته، علّق مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام ” من الضروري بالنسبة لنا أن نواصل دعم صنّاع الأفلام المستقلين الصاعدين والمحترفين وكتّاب المسلسلات التلفزيونية.

يسعى الدعم المالي المُقدم من الصندوق للمساهمة في تعزيز الثقافة الأردنية وتشجيع المستثمرين وفرص الإنتاج المشترك للمضي قدما لاتمام هذه المشاريع، وخاصة هذا العام، إذ أثرت جائحة كورونا على صناعة السينما والتلفزيون في الأردن والعالم ثقافيا واقتصاديا.

ناهيك عن أنها أعاقت العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وصناديق الدعم والانتاجات، الأمر الذي كان ولا يزال له تأثير سلبي كبير على صناعة السينما المستقلة.”



وأعرب البكري عن امتنانه للمساهمة التي قدمتها هيئة المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC / الاتحاد الأوروبي في الأردن بمبلغ ١٥ ألف يورو لصالح مستفيدي الصندوق ممن لديهم منتج مشارك أوروبي في المشروع.



تضمنت قائمة متلقي منح الدورة الخامسة من صندوق الأردن للأفلام المشاريع التالية :



منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:



“سينما سلوى” (إخراج: محمود المساد، إنتاج: عمر المساد)

“خمس أحلام كروية” (إخراج: باسل غندور ، إنتاج: هاشم صباغ)



منح ما بعد الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة:



” فرحة ” (كتابة وإخراج: دارين سلّام، إنتاج: ديمة عازر وآية جردانة)



منح ما بعد الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:



“التسویة” (إخراج: الكس سادرة، إنتاج: جمانة سعادة)



منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة :



” سرقة النار ” (كتابة: عامر الشوملي، إنتاج: رشيد عبد الحميد)

” حشيشستان ” (كتابة: سعيد زاغا، إنتاج: ميس سلمان)

” جنة على الأرض ” (كتابة: زيد بواب)

“من مال الله” (كتابة: سامر البطيخي)

“حتى يتنفس البحر ” (كتابة: زين الدريعي، إنتاج: علاء الأسعد)

“قريباً سنكون نحن التاريخ” (كتابة: سعيد تاج فاروقي، إنتاج: ماريا جاليزيا)

“المصعد” (كتابة: صالح الخطايبة)



منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة :



” من الأرض الى الأرض ” (إخراج: سعيد نجمي، إنتاج: عزة الحوراني)

” مقاعد الثورة ” (إخراج: رند الحاج حسن، إنتاج: سليم سلامة)

“شارع مانيلا” (إخراج: تانيا مرار، إنتاج: خالد حداد)



منح التطوير لمشاريع المسلسلات التلفزيونية :



” حياة ” (كتابة: لمى الحمارنة)

” الكهربجي ” (كتابة: امين مطالقة)



منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة :



” الطابق الثالث” (كتابة وإخراج: حمزة محادين، إنتاج: عبد الناصر القضماني)

” أبو هقة ” (كتابة وإخراج: احمد الزوايدة، إنتاج: محمد عساف)

” الثانية صباحاً” (كتابة وإخراج: تسنيم أبو سكّر، إنتاج: محمود الحايك)

” الفونوغراف الأخرس ” (كتابة وإخراج: محمد قُطة، إنتاج: إبراهيم شاهين ولورا حدادين)

” صورة عائلية ” (كتابة وإخراج: نور الزواتين، إنتاج: رعد طوالبة ورهف بدور)

” خط التماس ” (كتابة وإخراج: محمد صفوري، إنتاج: طارق بدّار)

” رولينج ” (كتابة: حسام زغموري، إخراج: عمر الطاهر، إنتاج: “احمد ياسين” الحلبية)



منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية قصيرة :



” قبضة الغضب ” (إخراج: عبد الرحمن الرواجبة، إنتاج: مصعب خلف)



منح الإنتاج لمشاريع أفلام تحريكية قصيرة وثائقية وروائية:



” ظلال ” – وثائقي (إخراج: رند بيروتي، إنتاج: فرح العاصي)

” حديقة الحيوان ” – روائي (كتابة وإخراج: طارق ريماوي، إنتاج: امينة العبدات)