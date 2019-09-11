العذراء

منذ ساعتين

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كمواليد الحمل، عليك بالاسراع لإنجاز اي عمل تريده واصدار اي قرار وانت مرتاح البال، لان فترة الظهيرة قد تحمل بعض التغييرات السلبية وليست بمصلحتك، تشعر بالتعب في أنحاء جسمك ، فخذ حذرك على نقاط ضعفك وبالاخص المعدة والارجل من المستحسن عدم الخروج في المساء وملازمة البيت للراحة وبالاخص مواليد شهر آب نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

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تابع تقدمك يا مولود العذراء، فالكل يدعمك، وبالأخص شخصيتك، وكلامك المعسول. حاول أن تكون أكثر دبلوماسية في الصباح، وبالأخص مع زميل لك سيستفزك، فلا تخرب عليك هذا اليوم الجيد. وفي الظهيرة فالعمل يحظى باهتمامك بشكل كبير، وقد لا تجد الوقت لمواعيدك الأخرى، المساء غير جيد بتاتا للتكلم مع من تحب، فالعلاقة ما تزال متوترة بينكما. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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