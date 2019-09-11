كمواليد الحمل، عليك بالاسراع لإنجاز اي عمل تريده واصدار اي قرار وانت مرتاح البال، لان فترة الظهيرة قد تحمل بعض التغييرات السلبية وليست بمصلحتك، تشعر بالتعب في أنحاء جسمك ، فخذ حذرك على نقاط ضعفك وبالاخص المعدة والارجل من المستحسن عدم الخروج في المساء وملازمة البيت للراحة وبالاخص مواليد شهر آب نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10

