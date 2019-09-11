كمواليد الحمل، عليك بالاسراع لإنجاز اي عمل تريده واصدار اي قرار وانت
مرتاح البال، لان فترة الظهيرة قد تحمل بعض التغييرات السلبية وليست
بمصلحتك، تشعر بالتعب في أنحاء جسمك ، فخذ حذرك على نقاط ضعفك وبالاخص
المعدة والارجل من المستحسن عدم الخروج في المساء وملازمة البيت للراحة
وبالاخص مواليد شهر آب نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10
العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10
كمواليد الحمل، عليك بالاسراع لإنجاز اي عمل تريده واصدار اي قرار وانت
مرتاح البال، لان فترة الظهيرة قد تحمل بعض التغييرات السلبية وليست
بمصلحتك، تشعر بالتعب في أنحاء جسمك ، فخذ حذرك على نقاط ضعفك وبالاخص
المعدة والارجل من المستحسن عدم الخروج في المساء وملازمة البيت للراحة
وبالاخص مواليد شهر آب نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10
العاطفة : 7 من 10 الصحة : 6 من 10