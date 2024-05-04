السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يشرع بهدم منزل محاصر في دير الغصون شمال طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، منزلا في الحي الشرقي من بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم المنزل بعد أربع ساعات من الحصار المشدد عليه، وتجرف أسواره الخارجية وبعض الطرق في محيطه.اضافة اعلان
وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون وحاصرت المنزل، قبل الدفع بتعزيرات عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة.
وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدف المنزل المحاصر بوابل من الرصاص وقنابل "الانيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المكان.
وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت أشجارا واسوار المنازل المجاورة للمنزل المحاصر، ودمرت عددا من مركبات المواطنين والبنية التحتية في الطرقات المحاذية له.
وتدعي قوات الاحتلال أن شبانا تحصنوا داخل المنزل، تتهمهم بتنفيذ عملية اطلاق نار في تشرين الثاني الماضي، عند مدخل قرية بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل مستوطن.
وبموازاة عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، صعّدت قوات الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما اسفر عن استشهاد 491 مواطنا وإصابة أكثر من 4950 آخرين.
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