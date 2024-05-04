السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طلاب بجامعة برينستون الأميركية يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة

متظاهرون يتجمعون عند أبواب جامعة كولومبيا، لدعم الطلاب المتظاهرين الذين تحصنوا في هاميلتون هول، في مدينة نيويورك. الولايات المتحدة
متظاهرون يتجمعون عند أبواب جامعة كولومبيا، لدعم الطلاب المتظاهرين الذين تحصنوا في هاميلتون هول، في مدينة نيويورك. الولايات المتحدة
بدأت مجموعة من الطلاب في جامعة برينستون الأميركية إضرابا عن الطعام، تضامنا مع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 7 أشهر.اضافة اعلان
جاء ذلك في بيان صحفي أدلى به الجمعة أعضاء مخيم التضامن مع فلسطين في الجامعة.
وقال البيان إن الطلاب بدؤوا إضرابا عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين في غزة الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي المستمر، وأوضح أن قرار الإضراب يأتي ردا على رفض الإدارة الأميركية تلبية مطالبهم بسحب دعمها لإسرائيل.
وذكر أن معطيات الأمم المتحدة تظهر أن غزة تحتضن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون مجاعة بمستوى كارثي، وأن العشرات في غزة اضطروا إلى استخدام علف الحيوانات دقيقا لصنع الخبز والإفطار خلال شهر رمضان.
ومنذ 18 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، قبل أن تتسع لاحقا وتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند واليابان.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
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