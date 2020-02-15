الثور

منذ 42 دقيقة

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يكاد وجهك ينفجر من كثرة العمل الذي تقوم به منذ الصباح، فكل المحيطين بك يرمون عليك أثقالهم وواجباتهم، تشعر بالضيق في فترة ما بعد الظهر للروتين الموجود حولك، لكن تقول في نفسك، من الجيد ليس هنالك مشاكل. في المساء تحاول الترفيه عن نفسك وقضاء وقت ممتع مع أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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