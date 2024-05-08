الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلالتها تشارك بجلسة حوارية للمؤتمر العالمي لمعهد ميلكن بلوس أنجلوس

الملكة: السلام طريق وحيد لتحقيق الأمن

الملكة رانيا خلال مشاركتها بجلسة حوارية في معهد ميلكن أول من أمس
الملكة رانيا خلال مشاركتها بجلسة حوارية في معهد ميلكن أول من أمس
واشنطن- قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله إنه "لا يمكن أن تكون هناك إسرائيل آمنة طالما استمر ظلم شديد على حدودها".
جاء ذلك خلال مشاركة جلالتها في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس أول من أمس، حيث سلطت فيه الضوء على أثر الحرب الإسرائيلية على غزة عالميا.اضافة اعلان
ودعت جلالتها خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي علي فيلشي إلى حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأبرزت جلالتها الأثر الناجم عن الحرب الإسرائيلية على غزة عالميا، مشيرة إلى أن الحرب أظهرت شروخا قديمة، وقسمت الناس على خطوط جديدة للمواجهة، ما أسهم في زيادة الاستقطاب العالمي.
وشددت جلالتها على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن في منطقتنا هي من خلال السلام، بحيث لا يحصل الفلسطينيون على وعود بإقامة دولة، بل على دولة فعلية.
كما سلطت جلالتها الضوء على الانقسام و"التعاطف الانتقائي"، مشيرة إلى أن الناس يشعرون بأنهم مجبورون على اختيار أحد الجانبين، ما يتسبب في تقلص الأرضية الوسطية عاما بعد عام.
وقالت "فيما يخص الفلسطينيين، أعتقد أنه قد تم دفعهم إلى الهامش، حيث أصبحت معاناتهم غير ملحوظة تقريبا، وأصبحوا تقريبا شعبا يمكن أن يرتكب بحقه أي شيء دون عواقب، ولهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن نجد تلك الأرضية الوسطية".
وتحدثت جلالتها عن أعداد القتلى من المدنيين، لافتة إلى أن هذه الحرب قتلت عددا أكبر من الأطباء، وعمال الإغاثة والصحفيين أكثر من أي صراع آخر، وقتلت 14500 طفل. 
وأوضحت جلالتها أنه "بغض النظر عن تسمية أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية أو لا، هناك الكثير من الناس يموتون، وحقيقة أننا نناقش التسمية هو أمر صادم في حد ذاته".
وقالت "لقد كان هناك غضب في العالم في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، لكن لماذا ليس هناك الغضب ذاته بشأن عدد الأشخاص الذين يقتلون الآن؟".
وتابعت جلالتها: "يجب إعطاء حياة الإنسان قيمة متساوية، ويجب إدانة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل متساو، لا يمكنك الحصول على المصداقية دون التمسك بالمبادئ الأخلاقية".
وبينت أن ما يريده الفلسطينيون، ليس التعاطف أو المعاملة الخاصة، ولكنهم يريدون التطبيق المحايد للقانون فقط.
وحول التهكم عند الحديث عن حل الدولتين، وأن هذا الصراع غير قابل للحل، قالت جلالتها "قد يكون هذا الصراع الأكثر استعصاء في عصرنا، ولكن ليس لأننا لا نعرف ما يجب القيام به، بل بسبب الافتقار إلى الجدية والالتزام والإرادة السياسية لإنجاز ذلك".-(بترا)
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