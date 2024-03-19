الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكسيوس: للمرة الأولى منذ أشهر .. إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

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غزة المدمرة بسبب العدوان الهمجي الصهيوني

تتفاوض إسرائيل وحركة حماس للمرة الأولى منذ أشهر على تفاصيل اتفاق محتمل للإفراج عن محتجزين إسرائيليين ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”، الذي أشار، أيضاً، إلى أن كل من إسرائيل وحماس تتعرضان لضغوط مكثفة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح المحتجزين وبدء وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني.

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ومنذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وصلت المحادثات التي تتوسط فيها قطر ومصر إلى طريق مسدود في المناقشات حول إطار للمفاوضات، بدلاً من تفاصيل الاتفاق الفعلي.


ومن الممكن أن يؤدي الاقتراح الحالي الذي يتم التفاوض عليه إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة وإطلاق سراح 40 رهينة – نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ورجال في حالة طبية حرجة – مقابل مئات السجناء الفلسطينيين.


وقد  أحرزت الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق تقدما في الأسبوع الماضي عندما ردت حماس على إطار صفقة الرهائن الذي اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر.


وبحسب ما ورد، قال مسؤولون إسرائيليون إنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين، لكن رد حماس اقترب من الإطار الأصلي وسمح للمفاوضات بالتقدم نحو التوصل إلى تفاصيل الاتفاق.


وتضمن الإطار الأمريكي إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، من بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مقابل 40 رهينة.


وتضمن رد حماس الذي قدمته يوم الخميس الماضي إطلاق سراح 950 سجينا، من بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.


وتريد حماس اختيار الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وخاصة أولئك الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. وقد رفضت إسرائيل هذا الطلب، بحسب مسؤولين إسرائيليين.


ومن ناحية أخرى، تطالب إسرائيل بالحصول مسبقا على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء وترحيل الأسرى المفرج عنهم إلى دولة أخرى. وقال المسؤولون إن حماس رفضت ذلك.


لكن الفجوتين الأكثر اتساعاً هما مطالبة حماس بأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي أنشأه جنوب مدينة غزة، والذي يمنع عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.


والنقطة الشائكة الأخرى هي مطالبة حماس بأن تتضمن المرحلة التالية من الصفقة، والتي يمكن أن تشمل إطلاق سراح الجنود، وقفاً دائماً لإطلاق النار.
والتقى المفاوضون الإسرائيليون برئاسة برنيع يوم الإثنين في الدوحة مع وسطاء قطريين ومصريين بقيادة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقاً لأكسيوس.


وقال مصدر مطلع بشكل مباشر على الجلسة الافتتاحية للمحادثات إنها إيجابية. وقال المصدر: “لقد توصل الطرفان إلى بعض التنازلات والاستعداد للتفاوض”.


وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن فريق المفاوضات الإسرائيلي سيبقى في الدوحة لمواصلة المحادثات التفصيلية مع الوسطاء القطريين والمصريين المتنقلين بين الطرفين الموجودين في أجزاء منفصلة من نفس المجمع في الدوحة.


وقال المسؤول إن الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل. وقال “ستكون عملية طويلة وصعبة ومعقدة ولكننا نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق”.


وبحسب ما ورد،  صفقة الرهائن هي قضية سياسية ساخنة في إسرائيل حيث يعترض شركاء نتنياهو المتطرفون في الائتلاف على أي صفقة تشمل إطلاق سراح جماعي للسجناء الفلسطينيين ويمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.


وأرجأ نتنياهو الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة تفويض فريق المفاوضات الإسرائيلي لعدة أيام. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قام يوم الأحد بتضييق نطاق التفويض الذي طلبه المفاوضون في محادثات الرهائن ووضع خطوط حمراء أكثر صرامة لما يمكنهم قبوله في المفاوضات.


وقال مسؤول إسرائيلي إن البعض في فريق المفاوضات الإسرائيلي يشعرون بالقلق من أن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو ستجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكن مدير الموساد ديفيد بارنيا، الذي يرأس الفريق، يعتقد أن الأمر لا يزال قابلاً للتنفيذ.


وقال مسؤول إسرائيلي:  “فريق المفاوضات لم يحصل على ما يريد لكنه حصل على ما يكفي من الحب. إذا اقتربنا من اتفاق جيد فإن نتنياهو سيقدم المزيد من الحب”.-(وكالات)

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