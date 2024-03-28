الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة

منذ24 ساعة
جثامين شهداء في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

26 آذار 2024
جثامين شهداء في غزة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

05 آذار 2024
97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب.. وأهالي غزة وأطفالهم يعانون من أمراض بسببها

رصد مليون إصابة بأمراض معوية في غزة

04 آذار 2024
اقرأ أيضا
الأمن الغذائي في غزة

الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في غزة

منذ2 ساعة
جنود الاحتلال - أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يغلق مدينة أريحا بالضفة.. عقب عملية إطلاق نار

منذ3 ساعة
image (2)

الإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ 14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان

منذ4 ساعة
الاحتلال الإسرائيلي

إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارات بالضفة

منذ4 ساعة
552246 (1)

المستشارة القضائية بـ"إسرائيل": يجب البدء بتجنيد الحريديم

منذ4 ساعة
386834

جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ15 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ16 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 