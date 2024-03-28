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الخميس 28 آذار 2024
2:27 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة على غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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