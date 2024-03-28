الجيش الإسرائيلي يغلق مدينة أريحا بالضفة.. عقب عملية إطلاق نار

أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 إسرائيليين.

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ونقل مراسل الأناضول في الضفة الغربية عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أغلق كافة مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.



وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها.



وبيّن الشهود أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.



وصباح الخميس، قالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة "إكس"، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية.



وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "مسلحا فلسطينيا" أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.



وأضاف: "قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة".

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.-(الأناضول)