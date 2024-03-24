الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 7755 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، رام الله، بيت لحم، طولكرم، والقدس، بحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.اضافة اعلان

ورافق الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبذلك ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول 2023، أكثر من 7755، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من تم الإفراج عنهم لاحقا. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
6330-حالة-اعتقال-لدى-الاحتلال-منذ-7-أكتوبر-2023

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا في الضفة

21 آذار 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

16 آذار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

16 آذار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

13 آذار 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يواصل حصار مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس

الاحتلال يواصل حصار مستشفيي الأمل وناصر في خانيونس

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_d0d7a879f714ba7c158c87056292cf34

الهلال الأحمر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مشفيي ناصر والأمل بخان يونس

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_c9786ea560ba4b8b471480f3abf5c1c6

لابيد يهاجم بشدة مشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_be310fa2b6b578da3c6d6bf9ae0dae68

غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 32 ألفا و226

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_4306cad9fc9816648353e779cca2bc7f

غزة.. توغل إسرائيلي مفاجئ بمحيط مستشفى "ناصر" بخان يونس

منذ3 ساعة
4-73-730x438

كاتب عبري: رهان نتنياهو وإسرائيليين كثر على ترمب “وهم وكارثة على "إسرائيل"

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ15 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 