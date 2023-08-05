اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة (فيديو+ صور)

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#الشروق|النار اشتعلت في الواجهة التاريخية .. شاهد اللقطات الأولى لحريق وزارة الأوقاف في وسط القاهرة

- لقطات متداولة بعدسات شهود عيان pic.twitter.com/3Pecd0Vvul — Shorouk News (@Shorouk_News) August 5, 2023















وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بنشوب حريق في مبنى الوزارة، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.يذكر أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية.