السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة (فيديو+ صور)

64ce0c774c59b739e0548089
حريق في مبنى وزارة الأوقاف المصرية
اندلع اليوم السبت حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بنشوب حريق في مبنى الوزارة، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.اضافة اعلان

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

يذكر أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية.

2-11-730x438

منها السعودية والإمارات.. رئيس البرازيل يؤيد انضمام مزيد من الدول إلى “بريكس” 03 آب 2023

المحامي يوسف النوري

من ينقذ الشباب الغزّي من وحل الانتحار؟ المحامي يوسف النوري آخر الضحايا 02 آب 2023

لم تكن الأحداث المؤلمة التي شهدتها قرية ترمسعيا في حزيران 2023 الأولى من نوعها، فقبل النكبة، تناقل الأهالي رواية شفوية عن إقامة بعض "الغرباء" بهدوء على أطراف القرية الواقعة شمال محافظة رام الله على ال

3500 شجرة مثمرة تحرس سهل ترمسعيا من عبث فتيان التلال 02 آب 2023

مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين بحريق اندلع في لبنان

مقتل رجل إطفاء وإصابة 3 آخرين بحريق اندلع في لبنان 02 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
59927bed95a597af068b4567

مقتل 6 أشخاص جراء انهيار جديد لبناية سكنية في القاهرة

17 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - (أرشيفية)

السيسي يدعو للوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية في السودان

13 تموز 2023
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - (أرشيفية)

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟

06 تموز 2023
اقرأ أيضا
364656147_670973331723250_3154622232006846581_n

نقابة الصحفيين التونسيين تطالب الرئيس بـ"احترام استقلالية الإعلام"

منذ2 ساعة
السفارة السعودية في لبنان

السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

منذ6 ساعة
الشهيد محمود أبو سعن

"أبو السعن".. شاب فلسطيني أعدمه الاحتلال ميدانيًا

منذ23 ساعة
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رغم الإجراءات المشددة.. 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

منذ23 ساعة
1ee9fe47-1b61-4cd2-98ac-bcaf1d0e6851

اتحاد الجامعات العربية: منصة رقمية لدعم التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية العربية

03 آب 2023
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

03 آب 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ18 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 