الإثنين 17 تموز 2023
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مقتل 6 أشخاص جراء انهيار جديد لبناية سكنية في القاهرة

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انهيار مبنى- صورة تعبيرية
شهدت القاهرة، الاثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وفقا لموقع الحرة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن العقار السكني سقط بمنطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية، حيث تعمل قوات الدفاع المدني على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.اضافة اعلان

وتمكنت السلطات المصرية من انتشال 6 جثث من تحت الركام، فيما انتشل 4 أشخاص أحياء حيث نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب مراسل الحرة.

ويأتي ذلك استمرارا لمسلسل انهيارات المباني السكنية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ففي الأسبوع الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في انهيار عقار من ثمانية طوابق وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، بحسب ما أفادت صحف مصرية.

وخلال وقت سابق من يوليو، انهار منزلان بمدينة سوهاج المصرية بشكل جزئي من دون ووقع إصابات بشرية، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي الشهر الماضي، قتل 10 أشخاص وأصيب 4 آخرين بعد انهيار عقار سكني في محافظة الإسكندرية، على ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
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