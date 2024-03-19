الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة شهداء حرب الإبادة في غزة تقترب من 32 ألفا

آثار العدوان على غزة
آثار العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في القطاع، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الـ165 على الحرب.


وذكرت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 إصابة منذ السابع من أكتوبر".


وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و142 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

 

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)

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