 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فيصل المجفل سفيراً جديداً للسعودية في دمشق

فيصل المجفل
فيصل المجفل سفيرا للسعودية في سورية
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أنه تم تعيين السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرا للحكومة السعودية إلى سوريا، بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.اضافة اعلان

بدوره قدم السفير، الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر والتقدير والامتنان للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لدى الجمهورية العربية السورية.

وأعرب السفير المجفل بحسب الوكالة عن "بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا -المولى عز وجل- أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

وكانت السعودية وسوريا أعلنتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، حينها إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي مايو/أيار الماضي، كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علم السعودية

السعودية تدعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

22 أيار 2024
4-56-730x438

العاهل السعودي يعاني “ارتفاعاً في درجة الحرارة” ويجري فحوصات طبية

19 أيار 2024
اقرأ أيضا
YemenShabab2023-10-08-07-16-00-613619

درس شاؤول.. عندما لا تتعلم "إسرائيل" من أخطائها

منذ 31 دقيقة
36f15a4d-b643-4366-8954-5bfca322d09a

المَوْتُ عَنْ بُعْد

منذ2 ساعة
رشقة صاروخية باتجاه تل أ[يب

رشقة صاروخية كبيرة من غزة على تل أبيب في اليوم 233 للعدوان

منذ3 ساعة
1716716743464

70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة

منذ3 ساعة
استئناف دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم منذ بدء العملية العسكرية على رفح

بدء دخول مساعدات إلى غزة عبر "كرم أبو سالم" لأول مرة منذ إغلاق معبر رفح

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_0a4313fbc38a0d0e84b8bfbfd71f2b2a

"يديعوت أحرونوت" تزعم تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في رفح

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأعين الغافية عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

خطاب لا يمثل الفلسطينيين (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاستقلال بين الإنجاز والتحديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار "العدل الدولية" من الناحية القانونية والتطبيقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

آخر راكب!

نضال المجالي |اليوم

تتحرك المشاعر.. فتخط الحروف

د.خليف الخوالدة |اليوم

حسم الكمبيالات وفق صيغ التمويل الإسلامي

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات | منذ18 ساعة
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
العطلة

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض
 