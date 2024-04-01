الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل 7 أشخاص بهجوم إسرائيلي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق

هجوم إسرائيلي على دمشق
هجوم إسرائيلي على دمشق

قال السفير الإيراني في دمشق حسين اكبري إن الهجوم على القنصلية الإيرانية أدى لمقتل نحو 7 بينهم 3 عسكريين.


وأضاف اكبري أن الهجوم تم بستة صواريخ أطلقتها مقاتلات "إف 35" من جهة الجولان المحتل. 

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واستهدفت صواريخ إسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية، بحسب بيان سابق للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وأشار المرصد السوري أمس الأحد، إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، ما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وبالتوازي مع الهجوم، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 30 مرة استهدفت خلالها "إسرائيل" الأراضي السورية، 22 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 59 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

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